Новое решение правительства Литвы касается масок в начальной школе

Сообщается, что цель проекта – уточнить условия карантина во всей Литве. Предлагается отменить маски для детей детсадовского, дошкольного и младшего школьного возраста.

Это значит, что в масках в школе должны будут находиться ученики 5-12 классов.

Кроме того, во всех государственных и муниципальных учреждениях, компаниях должны гарантировать выполнение требований карантина - правил гигиены, обеспечения людей средствами безопасности.

Портал напоминает, что карантин в Литве ввели 7 ноября до 29 ноября включительно.