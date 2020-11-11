Новое решение правительства Литвы касается масок в начальной школе

Сообщается, что цель проекта – уточнить условия карантина во всей Литве. Предлагается отменить маски для детей детсадовского, дошкольного и младшего школьного возраста.
Это значит, что в масках в школе должны будут находиться ученики 5-12 классов.
Кроме того, во всех государственных и муниципальных учреждениях, компаниях должны гарантировать выполнение требований карантина - правил гигиены, обеспечения людей средствами безопасности.
Портал напоминает, что карантин в Литве ввели 7 ноября до 29 ноября включительно.
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