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Правительству Литвы в среду предложат уточнить решение об условиях всеобщего карантина в Литве. В проекте, зарегистрированном Минздравом, предлагают отказаться и от масок в начальной школе.
Новое решение правительства Литвы касается масок в начальной школе
© DELFI / Tomas Vinickas

Сообщается, что цель проекта – уточнить условия карантина во всей Литве. Предлагается отменить маски для детей детсадовского, дошкольного и младшего школьного возраста.

Это значит, что в масках в школе должны будут находиться ученики 5-12 классов.

Кроме того, во всех государственных и муниципальных учреждениях, компаниях должны гарантировать выполнение требований карантина - правил гигиены, обеспечения людей средствами безопасности.

Портал напоминает, что карантин в Литве ввели 7 ноября до 29 ноября включительно.

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