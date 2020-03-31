В проекте поправок речь идет о лицах, движение которых ограничено или о тех, кто может попасть "на небезопасную территорию".

Поставщики средств связи, включая поставщиков электронных средств связи, должны немедленно начать предоставление информации, как только уполномоченное ведомство посылает соответствующий запрос. Предоставление такой информации прекращается, когда отменяется военное положение, чрезвычайная ситуация или карантин.

В пояснении к поправкам сказано, что с помощью электронных средств связи будет снижен риск, угрожающий обществу.

Эти поправки парламент должен рассмотреть 31 марта.

Депутат, председатель Литовской партии свободы Аушрине Армонайте зарегистрировала поправки, цель которых - ограничение возможной слежки за людьми в будущем.

"Представленная правительством поправка дает возможность масштабной и непропорциональной слежки при широких условиях. При введении подобного рода проектов очень важно сохранять баланс между желанием защитить здоровье человека и общества и право на личную жизнь, узаконенное в 22 ст. Конституции", – заметила депутат.

Армонайте предлагает отказаться от сбора такой информации (переписка, фотографии, пароли и т.д.), которая не связана с решением конкретной проблемы.

В поправке также есть еще одно изменение – человека должны информировать о том, что собирают, связанные с ним данные.

"Уполномоченное ведомство в установленный срок должно предупредить человека о том, что за его местонахождением и перемещением будут наблюдать. У человека должно быть право на обжалование такого решения", – сказала Армонайте.