Наиболее социально уязвимая группа
Консерватор Лауринас Кащюнас в передаче "День на DELFI" заявил, что пожилые люди являются наиболее уязвимой группой в обществе.
"Речь идет об одиноких людях пенсионного возраста. Наши пожилые люди - самая уязвимая социальная группа. 42% пожилых людей живут за чертой бедности. У этой группы людей основную часть корзины составляет содержание жилья. Когда речь идет об одиноких людях пенсионного возраста, имейте в виду, что такая вдовья пенсионная схема сегодня существует. Она дырявая, не говоря уже о малой поддержку, ведь речь идет о 24 евро в месяц. Но есть жизненные ситуации, которые показывают дыры в этой системе. Например, представьте, что женщина прожила со своим мужем три десятилетия, воспитала троих детей и под конец своей жизни он решил развестись с ней и женился на новой женщине. И вскоре покинул этот мир. По закону вдовья пенсия выплачивается той последней жене.
А женщина, которая прожила с ним 30 лет и воспитывала детей, осталась ни с чем. В системе много таких дыр, поэтому лучший способ избежать этого - ввести единую систему пенсионного обеспечения. Полтора года назад мы обратились к г-ну Кукурайтису и получили вдохновляющий ответ. Было сказано, что для правительства это было хорошей идеей, они поддерживают одиноких людей пенсионного возраста, и ко второму кварталу 2019 года должна была появиться единая система поддержки вышедших на пенсию", - сказал политик.
Поддержка может коснуться 90 тысяч пенсионеров
Консерватор Гинтаре Скайсте, член комитета Сейма по бюджету и финансам, говорит, что можно распределять государственные средства по-другому. Политик отметила, что пособия по безработице значительно изменились за последние годы.
"Политика - это всегда вопрос приоритетов, и можно выбирать, кому и как распределять деньги. Я думаю, что рост доходов бюджета действительно делает это возможным, вопрос только в том, куда вы вкладываете эти деньги. В контексте нынешнего правительства и его растущих издержек особое внимание уделяется социальным расходам. Деньги на пособия по безработице увеличились более чем на 100 процентов с 2016 года, с 95 миллионов евро до 217 миллионов евро, как и планировалось. Если бы эти деньги предназначались не только для безработных, они могли бы также использоваться для выплаты пенсий одиноким пенсионерам", - сказала она.
По ее словам, такая поддержка может коснуться 90 тысяч пенсионеров.
№SADM не предоставило конкретных цифр, потому что у них нет таких данных. Однако, согласно социальным исследованиям, вполне вероятно, что около 90 тысяч человек получат дополнительную пенсию", - заверила она.
Уже придумывают предохранители
В программе спрашивалось, какие предохранители будут введены, если люди попытаются обмануть систему фиктивным разводом.
"Можно сделать так, чтобы пособие было выплачено в течение одного года после развода, чтобы избежать волны поддельных разводов. Предохранители действительно вполне возможны. Но не нужно думать о наших людях, так, словно они и ждут, как выделиться", - заверила она.
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