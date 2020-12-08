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Новое правоцентристское правительство Литвы намерено увеличить число призывников в вооруженных силах страны (ВС).
Lietuvos kariai
Lietuvos kariai
© E. Genio nuotr.

Всеобщий призыв мужчин и женщин новое правительство называет целью, однако признает, что в ближайший период времени это реализовано не будет.

"(...) будет последовательно увеличиваться число призывников и создан механизм альтернативной военной службы", - говорится в документе.

Будущее правительство ставит цель, чтобы к 2024 году численность профессиональной армии составляла не менее 14 тыс. человек. Конкретных цифр в проекте правительственной программы нет.

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Воинский призыв в ВС Литвы был частично восстановлен в 2015 году - в ответ на действия России в Украине и регионе Балтийского моря.

Назначенная премьером Ингрида Шимоните во вторник представит в Сейме программу нового, 18-го правительства страны.

Новым министром обороны станет парламентарий Арвидас Анушаускас.

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