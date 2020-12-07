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Новое правительство Литвы обещает ввести пенсию для одиноких людей, которая заменит вдовью пенсию.
Новое правительство Литвы обещает ввести пенсию для одиноких людей
© Shutterstock

Это предусмотрено в программе правительства Ингриды Шимоните.

"Вместо вдовьей пенсии введем пенсию для одиноких пенсионеров, размер которой будет составлять не меньше 11% средней пенсии по старости в месяц", – сказано в проекте.

Сейчас эта пенсия составляет 400 евро, значит такая пенсия будет около 44 евро.

В ноябре в интервью Шимоните сказала, что такие пенсии - более удобный вариант, чем нынешние вдовьи пенсии, они помогут уменьшить нищету.

"Сейчас, когда считают вдовью пенсию, выясняют, кто с кем развелся и когда, кто чьей женой был или не был мне это кажется слишком сложным. Если человек один, значит ему сложнее вести хозяйство, чем людям, которые живут вдвоем и получают две пенсии", – сказала тогда Шимоните.

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