Сети Orlen в Литве принадлежат 25 АЗС. Еще 2700 АЗС компании принадлежат в Польше, Германии и Чехии.

С 24 апреля 2019 года компанией управляет Рафал Балазы. Офис компании находится в Вильнюсе, на ул. Й.Ясинскё, 16B.

"Скверняле была принята на работу финансовым аналитиком при соблюдении всех стандартных процедур", – цитирует представителей компании портал 15min.

"По данным "Содры", в компании по данным на 4 февраля было 307 работников, средняя зарплата на бумаге была 1353,32 евро (около 855 евро "на руки").

Сквернялис 5 февраля сказал, что его жена будет получать наполовину меньше чем он.

По данным канцелярии правительства, средняя зарплата премьера в 2019 году составляла 5628 евро "на бумаге". Значит, зарплата Скверняле будет 2814 евро "на бумаге" (или 1702 евро "на руки").

"Да, после отпуска по уходу за ребенком она искала работу, она решила сменить место работы. У нее есть необходимая компетентность и образование", – сказал о супруге Сквернялис. До этого его супруга работала в Swedbank.

На вопрос, был ли объявлен конкурс на это место, премьер сказал, что надо спрашивать у его жены. Однако Сквернялис сказал, что она это комментировать не будет.

"Я уверен и не сомневаюсь в компетентности жены, проработать 20 лет в одном из банков, тут помощь мужа не нужна", – сказал Сквернялис.