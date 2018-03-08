Первые ласточки уже здесь – в Кайшядорисе уже живут и работают двое украинцев, однако нет сомнений, что их число увеличится. Фермеры и руководство предприятий говорят, что расширению мешает только одно – нехватка работников. Поэтому они планируют строить общежития для приезжих рабочих. Средняя зарплата в регионе составляет 600 евро "на руки".

Сами украинцы едут в Литву по разным причинам. Одни бегут от войны, другие просто ищут лучшей жизни. Однако приезжие утверждают, что если все будет хорошо, то они намерены остаться в Литве.

"Литва - продвинутая в технологическом плане страна, здесь ситуация лучше, чем в Украине. Мне интересно поработать в другой стране, поделиться моим опытом, получить новый. Зарплата у меня здесь выше, чем в Украине, где я получала 600 евро "в месяц", – сказала технолог Gudobelė Инна Осаульчик.

Она приехала сюда из Житомира, пока она здесь одна.

"Я выслала свое резюме в несколько стран, и мне позвонили из компании, которая ищет работников для Литвы. Они предложили место технолога в пекарне. Потом мы общались по Skype, я прилетела, осмотрелась и решила поработать", - рассказала женщина.

Жилье арендует компания – такой договор. По словам Осаульчик, в Литве качество продуктов намного выше, чем у нее на родине. "Если сравнивать цены, то у вас немного дороже. Но разница небольшая. Иное дело - зарплата. Хотя цены приближаются к европейским, но зарплаты растут не так быстро", – сравнила женщина.

В Житомире зарплата квалифицированного работника составляет до 1000 евро, но это скорее исключение. В среднем 600–700 евро. Средняя зарплата составляет 280, минимальная - 100 евро. Работники и специалисты массово уезжают в Польшу и Литву.

"Польша принимает всех желающих. Каждый день туда едут полные автобусы работников, поскольку украинцы для Польши - дешевая рабочая сила. Если дома они получают 300 евро, то в Польше за ту же работу - 600. А сварщики, например, до 1000 евро", – сказала технолог.

История 39-летнего Витаса Петращухина немного иная. У него есть литовские корни. В Кайшядорисе он учит литовский. Он - беженец. Уехал из охваченного войной Донецка.

Он живет в Кайшядорисе с семьей – больной женой Катериной, которая ходит на бухгалтерские курсы, работает маникюрщицей, и дочерью-подростком. Жилье им выделила мэрия. Витас сначала работал автослесарем, потом учился, а сейчас в Кармелаве ремонтирует вертолеты.

"Я жил в Горловке, которую заняли сепаратисты. Все знали, что я за Украину. Началась война, нам пришлось покинуть дом, летом наша семья жила на даче. Потом удалось переехать в Бердянск, где я работал в торговой компании. Я подал заявку на переезд в Литву", – рассказал Петращухин.

Потом ему позвонил консул Литвы и предложил приехать. Мэрия Кайшядориса выделила жилье, люди и компании подарили мебель и бытовую технику.

"Я не жалею, что принял приглашение Кайшядориса. В Украину мы не вернемся. Дочь два года ходит в школу, учит нас литовскому", – сказал Петращухин.

По его словам, его решение было обусловлено не только экономическими причинами. Важно, что семья в безопасности, здесь нет войны.

"Оставшуюся в Донецке квартиру мы сдаем. Вернутся туда мы не можем, поскольку я попал в "черный" список", – рассказал беженец.

Он сказал, что Литва для них - не то место, где они хотят переждать плохие времена, они здесь живут, вливаются в общество, несмотря на то, что их душа осталась в Украине.

"Наше расширение зависит от того, найдем ли мы работников. Если удастся привозить их из Украины, расширение будет проходить быстрее. В Довайнонисе мы будем строите общежитие для приезжих", – рассказал директор компании Dovaina Пятрас Веливис.

Сегодня компания нуждается в 10–12 работниках. В новый цех планируют инвестировать несколько миллионов евро, тогда потребуется 20-30 работников.

Мэр Кайшядориса Витянис Томкус сказал, что рад тому, что принял украинскую семью, которой удалось влиться в жизнь общества. "Если была бы потребность, мы бы приняли и больше украинцев. Они быстро находят общий язык с местными. У нас пытались "зацепиться" некоторые беженцы из Руклы, которые приехали из дальних стран, но безуспешно", – рассказал мэр.

DELFI писал, что в январе 2018 года в Литву приехали 3307 человек – это самое большое число за последние несколько лет.

Из них 69% - возвращающиеся литовцы, 31% – иностранцы.