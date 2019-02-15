Политологи считают, что рейтинг в ближайшее время может в корне измениться. По их мнению, лидером по-прежнему останется экономист Гитанас Науседа, самая ярая борьба будет проходить между Сквернялисом и Шимоните.
Компания Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA, 23 января - 3 февраля провела опрос общественного мнения. По данным опроса, по-прежнему в президентском рейтинге лидирует Науседа (22,9%).
В последние два месяца рейтинг Науседы практически не изменился, в конце 2018 года за него планировали голосовать 23,2% респондентов.
На втором месте идет кандидат консерваторов Ингрида Шимоните (16,1%, в ноябре 2018 г. - 18,7%).
Премьер Сквернялис остается на третьем месте - 15% (опрос проходил после того как он объявил о своем решении стать кандидатом в президенты и в то время, как свою поддержку его кандидатуре выразил Литовский союз крестьян и зеленых). В ноябре 2018 г. президентом Литвы его хотели бы видеть 10,9% участников опроса.
На четвертом месте философ Арвидас Юозайтис - 3% (в ноябре 2018 г. - 2,1%).
Остальные кандидаты на данный момент едва набирают по 2%. Аушру Малдейкене, которая объявила о снятии кандидатуры, готовы поддержать 2,3% участников опроса, депутата Наглиса Путейкиса - 2,1%, мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса - 2%, социал-демократа Витяниса Андрюкайтиса - 1,9%, лидера Партии труда Виктора Успасских - 1,1%, европарламентария Валентинаса Мазурониса - 1%, либерала Пятраса Ауштрявичюса - 0,9%.
Чуть больше 1/5 жителей (23%) ни за кого голосовать не намерены или вообще не планируют участвовать в выборах.
Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас отметил, что что Сквернялис и "крестьяне" слишком мало внимания уделяют критике Науседы. По его словам, они особенно яро настроены в отношении Шимоните.
"Видно, как Сквернялис, так и "крестьяне" считают основным конкурентом именно Шимоните, по крайней мере на данном этапе. Поэтому, вероятно, основная борьба за выход во второй тур будет именно между Шимоните и Сквернялисом", - сказал Янелюнас.
По его мнению, острой полемики не должно быть также между Науседой и Шимоните.
"Я думаю, что пока Науседе незачем рисковать и ввязываться в споры с Шимоните. Он прочно занимает лидирующую позицию, поэтому агрессивная борьба с Шимоните принесла бы ему вред. Иное дело выступления против Сквернялиса. Разделение между их избирателями наблюдается явное, поэтому и переманить его электорат было бы непросто. Поэтому и Шимоните пока выгоднее всего сплачивать свой электорат путем критики в адрес Сквернялиса", - сказал Янелюнас.
По его словам, похоже пока основная интрига - кто выйдет во второй тур: Сквернялис или Шимоните?
"За Шимоните могли бы голосовать и избиратели либералов - те люди, которым не нравится нынешняя власть, но они не разделяют позицию консерваторов. У Сквернялиса такой возможности нет. Во-первых, поскольку он является представителем нынешней власти и одним из руководителей страны. Поэтому ему было бы сложно претендовать на более широкую аудиторию", - сказал политолог.
Профессор университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис не исключает, что шансы на выход во второй тур выше у Шимоните. По словам профессора, после того как Сквернялис заявил о намерении участвовать в выборах, его рейтинг увеличился всего на 4%.
Белинис считает, что у рейтинга Сквернялиса вообще нет повода для дальнейшего роста. Основной причиной он считает плохую репутацию, которую Сквернялис показал в общении с главой страны.
По словам политолога, Сквернялис пытается повторить образ Дали Грибаускайте и ее успех на выборах.
"Может быть, что президентская стратегия Сквернялиса сформирована так, что он пытается продемонстрировать близкие Грибаускайте характеристики. Так он перенял бы общий образ, а с ним и избирателей президента", - сказал Белинис.
Однако он акцентировал, что Сквернялис неправильно копирует и понимает образ Грибаускайте, поэтому общество может неправильно истолковать посылаемые им сигналы.
Белинис напомнил, что когда к власти шла Грибаускайте, создавался образ хозяина, который приходит к власти, который наведет порядок, который со всем справится, без дела не будет устраивать шум, не будет оскорблять других. А Сквернялис этот образ понимает неправильно.
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