Об этом 20 сентября речь шла на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.
Минфин Литвы представил сценарий экономического развития на 2017–2020 гг. В нем до 3,6% увеличен прогноз роста ВВП, до 3,5% – повышение потребительских цен, до 6,3% изменение инвестиций и до 8,3% – рост средней зарплаты "на бумаге".
Правда, на 0,2% снижено число занятых людей. Иными словами, прогнозируют, что уже в это году начнет сокращаться численность работающего населения.
Минфин прогнозирует, что в следующем году число работников сократится еще на 0,3%, а в 2019 и 2020 гг. еще на 0,4%.
Количество работников - это один из важнейших показателей, влияющих на рост экономики. Поскольку демографическая тенденция в Литве неблагоприятная, как и демографический процесс, это отрицательный показатель.
Если смотреть в целом, с перспективы экономического роста, поскольку ускоряется экспорт и инвестиционный процесс, так на ближайшие годы прогнозируют устойчивый и сбалансированный рост. Однако вне всякого сомнения - демографическая ситуация оказывает отрицательное влияние", – сказал глава Минфина Вилюс Шапока, отвечая на вопрос DELFI, как это скажется на экономике.
По данным Департамента статистики, во втором квартале этого года в Литве работали 1 362 800 человек.
Депутаты интересовались, когда возможен в Литве ближайший экономический кризис.
"Мы надеемся на лучшее, но должны готовиться к худшему. Сейчас Литва к хорошему готова. Впервые у нас фактически есть профицитный бюджет и планируют, чтобы временные доходы не использовались для покрытия новых долгосрочных обязательств.
Крупнейшие специалисты по прогнозам считают, что следующий международный финансовый кризис может прийти вслед за каким-то острым геополитическим инцидентом. Эта неясность существует – как наша соседка, так северная Корея, так и в других частях света напряжения достаточно. Такой прогноз.
Но признаков внутреннего кризиса, локального, сейчас нет, поскольку сам рост сбалансирован", – заметил министр.
Минфин информировал, что за 8 месяцев этого года доходы бюджета мэрий и государства превышены на 3,1%, или почти 158 млн. евро.
Если с граждан соберут больше подоходного налога, чем планировали, то план сборов с акцизов и налога на прибыль не выполнен.
Представитель Минфина Аудроне Микнявичене сказала, что после того как в начале года был увеличен акциз на алкоголь, его продажи снижаются.
Например, в июле этого года, по сравнению с июлем прошлого года, было продано на 16% меньше пива. Также в последние несколько лет снижаются продажи легальных сигарет.
заместитель начальника Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Артурас Клераускас сказал, что это может быть результат популярности электронных сигарет.
Микнявичене указала, что в этом году замечено, что меняется направление контрабандных сигарет, которые идут в Литву. Все больше ввозят не через Беларусь, а через Латвию.
"В Латвии также принято решение об увеличении акциза на алкоголь. Кстати, парламент Латвии голосовал и за повышение акциза на сигареты, как предлагало правительство этой страны", – сказала Микнявичене, а Клераускас заметил, что в следующем году сигареты в Латвии будут дороже чем у нас.
Депутат Аушра Малдейкене заметила, что на самом деле ситуация лишь ухудшается, поскольку реально доходы увеличились на 22 млн. евро, а будущее печальнее, чем кажется,поскольку снижается численность работающего населения - а из-за плохой ситуации с демографией, это снижение продолжится.
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