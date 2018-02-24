По словам директора центра исследования рынка и общественного мнения Vilmorus Владаса Гайдиса, низкий рейтинг соцдемов может быть связан с тем, что партия не может найти себя после прошлогоднего раскола в руководстве.

По данным проведенного в феврале опроса на парламентских выборах за соцдемов голосовали бы 7,6% респондентов. В январе за эту партию намеревались голосовать 8,3% участников опроса.

"Это самый низкий показатель с момента выборов, – сказал Гайдис. – Ранее соцдемы ассоциировались у людей с гвардией Альгирдаса Бразаускаса. Сейчас эта гвардия в другом месте".

Часть соцдемов-старожилов в прошлом году покинула фракцию в парламенте, когда та вышла из коалиции с Литовским союзом крестьян и зеленых.

По данным опроса Vilmorus, за консерваторов намерены голосовать 16,8% респондентов, в прошлом месяце их рейтинг составлял 17,8%.

"Это своеобразная стабилизация рейтинга, потолок. У каждой партии есть свой потолок и самая низкая отметка", – сказал Гайдис.

За ЛСКЗ намерены голосовать 13,5% участников опроса, в январе их было 13,9%.

По данным опроса, "Порядок и справедливость" поддерживают 7% респондентов (в январе 8,4%), за Движение либералов - 5,3% (в январе 4%), за Партию труда - 4,3% (в январе 2,7%).

За Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей намерены голосовать 3,4% респондентов (в январе 2,3%), за Центристскую партию – 2,6% (1,9%). Еще 19,7% указали, что не определились, за кого будут голосовать, а 15,6% не намерены идти на выборы вообще.

Опрос был проведен по заказу Lietuvos rytas центром Vilmorus 9-18 февраля.