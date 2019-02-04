По результатам опроса агентства Spinter tyrimai, проведенного 15-26 января, тройка лидеров выглядит так: экономист Гитанас Науседа – 26,7%, Шимоните – 19%, Сквернялис – 16,5%.

Неделю назад были объявлены результаты опроса центра Vilmorus, согласно которым Сквернялис обошел Шимоните. Опрос был проведен 11-20 января. За Науседу намеревались голосовать 23,3% (23,4% в декабре), за Сквернялиса – 16,9% (10,6% в декабре), за Шимоните – 16% (19,8% в декабре) респондентов.

Из данных видно, что есть разница в том, когда проводили опросы. Сквернялис заявил о намерении идти в президенты 17 января. Значит агентство Spinter tyrimai провело опрос уже после этого заявления.

Кроме того, это агентство изменило форму проведения опроса и часть респондентов опросило по интернету.

Глава Spinter tyrimai Игнас Зокас объяснил свое решение изменить методику и 40% опроса перевести в интернет мировой практикой. Кроме того, по его словам, так можно опросить больше молодых респондентов.

"Если взглянуть на мировую практику, то контактных опросов практически не осталось ни в одной цивилизованной западной стране. Мы считаем, что в рамках проведения социальных и политических опросов сочетание контактного интервьюирования с интервьюированием по интернету показывает более объективную реальность, поскольку активных людей контактным методом найти сложнее. Многие люди редко бывают дома, их сложнее уговорить ответить на вопросы, особенно это касается молодых людей. Реальность изменилась", – заметил глава агенства.

В результате консультаций с учеными и исследователями пришли к договоренности, что идеальное сочетание - 60% контактных и 40% по интернету. Компания использует уже зарегистрированных по собственному желанию пользователей, которых и опрашивает по интернету.

Зокас признал, что по интернету легче достучаться к людям, разделяющим взгляды консерваторов, но, по его словам, это не означает, что результаты исследования искажены, поскольку данные получают разными способами.

Комментируя результаты последнего опроса, Зокас обратил внимание на то, что упрочилась позиция Сквернялиса. Он связывает это с высказанным решением участвовать в выборах.

"Если интерпретировать с точки зрения социологии, то мы видим, что лидирует Науседа, а вторая и третья позиция очень близки - это Шимоните и Сквернялис", – заметил социолог.

По его словам, нельзя сказать, что позиция Шимоните сейчас сильнее.

Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Айне Рамонайте сказала, что из-за выбора иной методологии опроса результаты опросов Spinter tyrimаi могут больше отличаться от результатов других агентств.

По ее словам, на Западе опрос по интернету распространен по двум причинам.

"Одна - это сделать дешевле и проще. Но другая, более серьезная причина, - это то, что старым методом непосредственного контакта опрашивают людей определенных социальных групп, а доступ к другим – особенно молодежи и более состоятельным людям - осложнен", – заметила Рамонайте.

Политолог обратила внимание на еще одну причину. Социолог Рута Жилюкайте заметила, что молодежь вообще не идет на прямой контакт с интервьюером, ей гораздо привычнее отвечать на те же вопросы по интернету.

Политолог не решилась гадать, каким будет результат выборов и кто выйдет во второй тур.

"Как мы говорили, пока нет полной картины, сложно сказать", – заметила профессор.

"Если иметь в виду наработки Науседы, он должен попасть во второй тур, а каковы будут успехи двух других кандидатов, сложно сказать", – заметила Рамонайте.