Ни земельные вопросы Рамунаса Карбаускиса и его соратников, ни митинг у парламента Литвы, ни скандал #metoo Миколаса Маяускаса, ни история Лауринаса Кащюнаса с MG Baltic не поколебали рейтинги Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) и Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ). Таковы данные опроса, проведенного Spinter tyrimai по заказу DELFI.

"Уже стандартны ежемесячное удивление тем, что скандалы не сказываются на рейтингах партий, поскольку скандалы происходят постоянно. Один приходит на смену другому, если бы рейтинг падал после каждого, то давно бы были одни нули. Наконец, люди получили иммунитет", – сказал глава Spinter tyrimai Игнас Зокас.

По его словам, нужно оценивать рейтинги в долгосрочной переспективе.

"Если взглянуть на длительный период, то сейчас ситуация такова, что мы словно идем к двухпартийной системе. Есть два явных лидера – "крестьяне" и консерваторы. Все остальные партии сильно отстают от них", – сказал Зокас.

По его словам, вероятно, что пятипроцентный барьер перешагнут "Порядок и справедливость", а также Движение либералов.

"Также интересно, как разрешится ребус социал-демократов. Мы часто смешиваем в одно соцдемов и отделившихся "социал-трудовиков", и люди путаются. В рейтингах их обычно смешивают в одно", – заметил Зокас.

По его словам, сейчас важно, насколько новая партия, где много известных лиц, сможет и захочет отмежеваться от соцдемов.

"Возможно, идея была такой, что мы тут немного отделились, побудем отдельно, а потом снова присоединимся. Если позиция будет такой, то избирателей введут в заблуждение и на выборах больше голосов получат классические социал-демократы.

Если они будут позиционировать себя как отдельную партию с политиками, которые кое-кому нравятся, известными на протяжении многих лет, тогда классические соцдемы на выборах понесут больший урон", – заметил Зокас.

Представитель Fabula Hill + Knowlton Strategies, специалист по связям с общественностью Миколас Каткус пояснил, что на рейтинги влияет большое разочарование в политиках или партии. Он привел в пример Карбаускиса, который из самых популярных стал самым непопулярным политиком.

Согласно данным опроса, проведенного 21-29 марта компанией Spinter tyrimai по заказу DELFI, на первом месте остается СО-ХДЛ (18,6%, в феврале – 17,3%).

На втором месте - ЛСКЗ (16,9%, в феврале – 15,4%).

Далее идут "Порядок и справедливость" (7,5%), социал-демократы (6,5%), Движение либералов (5,8%).

Ниже 5% оказались Избирательная акция поляков Литвы 4%, Социал-демократическая партия труда 3,7%, Центристская партия 3,3%.

Погрешность результатов опроса – 3,1%.