Однако с точки зрения долгосрочной перспективы для некоторых партий перемены рейтинга были драматическими. Это касается, "крестьян" - в январе 2019 года за них намеревались голосовать 16,8% респондентов, а в январе 2020 года - 6,9%.
Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, то в них победили бы 6 партий, которые преодолели бы 5% барьер. 3% барьер преодолели бы 8 партий.
Самая большая поддержка, по результатам опроса, у Союза отечества-Христианских демократов Литвы - 16,6% (в ноябре 17,3%).
12,2% намеревались голосовать за социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса (в ноябре 13%). Далее с 8,9% (6,9%) голосов идет Партия труда.
Опрос провела компания Baltijos tyrimai. Он был проведен 10–21 декабря 2019 года. По данным опроса, на 4 месте Литовский союз крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса - 6,9% (в ноябре 8,3%).
Затем идет "Порядок и справедливость" - 5,5% (3,4%).
На 5 месте - Движение либералов 5,4% (3,9%).
Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), в декабре получила 4,2% голосов (3,9%).
За поляками идет "Процветающая Литва" Наглиса Путейкиса - 3,1% (2,1%).
У других партий популярность меньше 3%:
Партия свободы Аушрине Армонайте (2,3%, было 3%), социал-трудовики Гедиминаса Киркиласа (2,2%, было 2,4%).
30,2% участников опроса заявили, что не намерены голосовать на парламентских выборах или не решили, за кого голосовать.
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