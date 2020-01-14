Однако с точки зрения долгосрочной перспективы для некоторых партий перемены рейтинга были драматическими. Это касается, "крестьян" - в январе 2019 года за них намеревались голосовать 16,8% респондентов, а в январе 2020 года - 6,9%.

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, то в них победили бы 6 партий, которые преодолели бы 5% барьер. 3% барьер преодолели бы 8 партий.

Самая большая поддержка, по результатам опроса, у Союза отечества-Христианских демократов Литвы - 16,6% (в ноябре 17,3%).

12,2% намеревались голосовать за социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса (в ноябре 13%). Далее с 8,9% (6,9%) голосов идет Партия труда.

Опрос провела компания Baltijos tyrimai. Он был проведен 10–21 декабря 2019 года. По данным опроса, на 4 месте Литовский союз крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса - 6,9% (в ноябре 8,3%).

Затем идет "Порядок и справедливость" - 5,5% (3,4%).

На 5 месте - Движение либералов 5,4% (3,9%).

Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), в декабре получила 4,2% голосов (3,9%).

За поляками идет "Процветающая Литва" Наглиса Путейкиса - 3,1% (2,1%).

У других партий популярность меньше 3%:

Партия свободы Аушрине Армонайте (2,3%, было 3%), социал-трудовики Гедиминаса Киркиласа (2,2%, было 2,4%).

30,2% участников опроса заявили, что не намерены голосовать на парламентских выборах или не решили, за кого голосовать.