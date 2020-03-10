Компания Spinter tyrimai 18–25 февраля провела по заказу портала Delfi опрос, во время которого лишь один показатель продемонстрировал рост на 3,1%.

Скорее отрицательно, чем положительно работу правительства оценили 69,1% респондентов, в январе таких было 64,2%.

Что касается рейтинга партий, то по-прежнему лидирует Союз отечества-Христианские демократы Литвы (в январе 18,1%, в феврале - 18,6%).

На втором месте закрепился Литовский союз крестьян и зеленых - в январе 9,8%, а в феврале – 9,9% участников опроса.

Литовские социал-демократы по-прежнему остаются третьими - в январе 7,7%, а в феврале – 8,3% респондентов.



На четвертом месте - Движение либералов - в январе 6,2%, а в феврале – 6,6%.

В парламент также попали бы депутаты Партии труда - в январе 6,7%, а в феврале - 5,1%.

5% барьер не перешагнули бы "Порядок и справедливость" (в январе 3,3%, а в феврале – 3,8%), Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ–СХС): в январе 3%, а в феврале – 3,3%, далее социал-демократическая партия труда – в январе 2%, а в феврале 2,9%, Партия свободы - в январе 3,9%, а в феврале 2,7%, Литовская партия центра "Благополучная Литва" в январе 2,5%, в феврале – 2%.

Еще 3,9% участников опроса в феврале голосовали бы за другую партию. В 18,8% участников опроса не участвовали бы в выборах, а 13,9% не знали, за кого голосовать.

По данным опроса Spinter tyrimai, самым подходящим кандидатом на пост премьер-министра респонденты считают экс-министра финансов Ингриду Шимоните (в феврале 14,2%, а январе – 14,8%).

На втором месте – нынешний премьер Сквернялис, его подходящий кандидатом считают 6,5% респондентов (в январе 8,6%). На третьем месте - лидер консерваторов - Габриэлюс Ландсбергис (в январе 6%, в феврале – 6,2%).

В феврале 24,3%, а в январе – 26,9% участников опроса положительно оценивали деятельность правительства или скорее положительно.

Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительства оценили 69,1% участников опроса, в феврале – 64,2%.

6,6% в феврале и 8,9% в январе не знали, что ответить на этот вопрос или не ответили на него.

В опросе принимали участие 1012 респондентов в возрасте 18-75 лет. 60% участников опроса опросили напрямую, еще 40% - по интернету. Погрешность результатов опроса 3,1%.