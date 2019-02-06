Компания Spinter tyrimai провела опрос 15-26 января. Впервые она использовала метод комбинированного опроса: 60% опросила контактным способом, а 40% по интернету.

Если сравнить данные за ноябрь и январь, то перемены выше 3,1% погрешности фиксируются в группе людей, которые не знают, за кого голосовать. Их количество увеличилось на 6,2% – с 11,2% в ноябре до 17,4% в январе.

В других случаях разница была в 1-2%.

В рейтингах партий – больше всего выросло число людей, которые не знают, за кого голосовать, или не ответили на вопрос. В ноябре таких было 11,2%, а в январе 17,4%.

Профессор военной академии Юрате Новагроцкене предположила, что число таких людей увеличилось из-за баталий перед выборами.

"Я думаю, на это повлияли приближающиеся муниципальные выборы и конкурентная борьба, поскольку появилось не только много политических партий, но и общественных комитетов, которые намерены участвовать в выборах. У них есть известные лидеры – либералы и представители других партий. Избиратели не всегда понимают, где какие выборы - муниципальные или парламентские, это вносит хаос", – сказала Новагроцкене.

Преподаватель университета им. Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте не исключает, что избиратели ждут чего-то нового.

За Союз отечества – Христианских демократов Литвы в ноябре на парламентских выборах планировали голосовать 19,9%, а в январе – 18,3% респондентов, за Литовский союз крестьян и зеленых – соответственно 16,2% и 15,5%.

За социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса в ноябре планировали голосовать 8,4%, а в январе – 7,6%, за партию "Порядок и справедливость" – соответственно 8,1% и 5,7%.

За Партию труда в ноябре планировали голосовать 4,5%, в январе – 4,8% участников опроса, за Избирательную акцию поляков Литвы – соответственно 5% и 4,5%, Движение либералов – 3,2% и 3,1%, Литовскую партию центра – соответственно 3,6% и 2,2%, за Социал-демократическую партию труда Литвы Гедиминаса Киркиласа – 2,7% и 2,2%.

3,5% в ноябре и 5,2% в январе планировали голосовать за другую партию. 13,7% в ноябре и 13,5% в январе – не собирались выбирать парламент.

Перемены зафиксированы и в рейтинге потенциальных кандидатов на пост премьер-министра страны – это касается Рокаса Масюлиса. Его рейтинг вырос на 6% – с 1,7% в ноябре до 7,7% в январе.

Новагроцкене сказала, что на людей произвело впечатление то, как он действовал во время забастовки учителей.

Рейтинг других политиков и общественных деятелей не изменился или колебался в пределах допустимой погрешности.

Первым остается нынешний премьер-министр Саулюс Сквернялис – в ноябре 18,4%, в январе – 17,7%, на втором месте Габриэлюс Ландсбергис - соответственно 9,2 и 9,6%, на третьем Масюлис.

Далее следуют депутата Альгирдас Буткявичюс (в ноябре 4,7%, в январе – 7%), Гитанас Науседа (2,9 и 5,5%), Ингрида Шимоните (2,9% и 5,3%), Рамунас Карбаускис (5% и 4,5%), Андрюс Кубилюс (2,5% и 4,2%).

Рейтинг европарламентария Вилии Блинкявичюте в ноябре был 4,3%, а в январе – 3%, лидера ПТ Виктора Успасских – соответственно 1,9% и 2,3%.

Оценка деятельности правительства существенно не изменилась. Положительно или скорее положительно в ноябре деятельность правительства оценивали 31,5%, а в январе – 32,3% респондентов.

Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительства в ноябре оценивали 62,3%, а в январе 61,7% участников опроса. 6,2% респондентов в ноябре и 6% в январе не знали, что ответить или не ответили на этот вопрос.