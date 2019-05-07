По данным компании Spinter tyrimai, которая 20-29 апреля по заказу портала DELFI провела социологический опрос, в парламент, если бы выборы проходили в ближайшее время, прошли бы 6 партий.

Лидирует по-прежнему СО-ХДЛ - 20,4% (в марте 19,6%). На втором месте "крестьяне" - 17,3% (в марте 16,5%).

Рейтинг соцдемов в апреле был 8,3%, а в марте – 10,5%, Движения либералов - соответственно 6,4% и 6,2%. 5,6% респондентов в апреле и 5,4% в марте намеревались голосовать за Партию труда, а 5% в апреле и 5,5% в марте за "порядок и справедливость".

В парламент не попала бы Избирательная акция поляков Литвы - в апреле за нее голосовали бы 4,6%, а в марте – 4,2% респондентов, и Литовская партия центра - соответственно 2%, в марте – 3,1%.

3,3% участников опроса в апреле и 6,1% в марте голосовали бы за другую партию, а 13,2% – в апреле и 12,3% – в марте не голосовали бы вообще. В апреле 13,9% участников опроса не знали, за кого будут голосовать (в марте таких было 10,6%).

Очередные выборы в парламент в Литве должны состоятся в октябре 2020 г. Однако в конце прошлой недели лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис заявил, что одним из последствий президентских выборов могут быть досрочные парламентские выборы. Он заявил, что если "крестьяне" потерпят поражение на выборах в Европарламент, а Саулюс Сквернялис не станет президентом, то "крестьяне" уйдут из правящего большинства.

Возможно, в таком случае к власти придут консерваторы и будут работать в условиях правительства меньшинства. Второй вариант – пройдут досрочные парламентские выборы.

Политолог университета им. Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте считает, что это заявление рассчитано на предвыборный период.

"Там есть логические ошибки – нельзя говорить избирателю: я предлагаю на выборы лишь бы кого, за него и голосуй, не критикуй, только так может продемонстрировать любовь моей партии", – сказала Урбонайте.

Политолог убеждена, что после выборов "будет новая песня".

"Мы знаем, что политики иногда меняют свое мнение или находят оправдания", – сказала Урбонайте.

Политолог привела пример, когда "крестьяне" уверяли, что никогда не будут работать в одной коалиции с "Порядком и справедливостью", а потом придумали новшество и утвердили это как сотрудничество между фракциями.

Политолог считает, что такие заявления - часть параллельной предвыборной кампании, в которой участвуют и другие игроки – Стасис Якелюнас, Витаутас Бакас, организуют референдум по снижению числа депутатов до 121.

"Проходят "теневые" кампании. Это действует, я уже не говорю о пенсии в 400 евро", – сказала Урбонайте, заметив, что после муниципальных выборов денег на кампанию у партий осталось мало.

Политолог также сказала, что, опираясь на результаты этого рейтинга было бы сложно прогнозировать исход, например, досрочные парламентских выборов. по мнению Урбонайте, малореально, что "крестьяне" повторят результат выборов 2016 года.

В списке возможных кандидатов на пост премьер-министра появилась новая фамилия.

По данным опроса Spinter tyrimai, лучше всего на пост премьер-министра подходит действующий глава правительства Саулюс Сквернялис (13,5% в апреле и 15,7% в марте).

На втором месте - министр транспорта Рокас Масюлис (10,2% и 8,8%).

На третьем – лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис (9% и 8%). Далее идет экономист Гитанас Науседа (5,4% и 6,5%), депутат Ингрида Шимоните – соответственно 5,2% и 6,5%.

Далее идет европарламентарий Вилия Блинкявичюте (4,4% и 5,1%), председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Кабаускис – соответственно 4,5% и 3,7%.

Лидера Партии труда премьер-министром хотели бы видеть 2,9% (в марте – 4,5% респондентов), депутата Андрюса Кубилюса – соответственно 2,7% и 2,5%.

Первый раз в таблицу попал глава Центробанка Литвы Витас Василяускас - его премьер-министром хотели бы видеть 2,4%, а в марте – 1,3% респондентов.