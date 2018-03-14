Согласно новейшему опросу, проведенному по заказу DELFI компанией Spinter tyrimai 19-27 февраля, рейтинг консерваторов составляет 17,3%.

На втором месте с 15,4% голосов - "крестьяне" под руководством Рамунаса Карбаускиса. На третьем - соцдемы Гинтаутаса Палуцкаса (8,2%), после них идет партия "Порядок и справедливость" (7,7%).

В многомандатном округе необходимый 5% барьер преодолело бы Движение либералов (5,1%). До этого рубежа немного не дотягивает Литовская центристская партия Наглиса Путейкиса (4,7%).

По словам политолога Римы Урбонайте, несмотря на то, что на первый взгляд есть определенная стабильность, долгосрочные тенденции показывают иную картину.

К примеру, по данным Spinter tyrimаi в ноябре, у СО-ХДЛ рейтинг составлял 20,4%. Значит падение составляет 3%, а это уже рубеж допустимой погрешности.

"С ноября я вижу спад, рейтинг консерваторов не растет. Еще один момент, надо взглянуть на соцдемов. В июне их рейтинг еще составлял 12,8%, сегодня - 8,2% – минус 4,6%. Это уже немало. Еще интереснее, что соцдемов нагнал "Порядок и справедливость", его рейтинг вырос с 4,8% в октябре до 7,7%, фактически это 3%. Я думаю, у лидера соцдемов Палуцкаса это должно вызвать определенное беспокойство", – сказала политолог университета им. Миколаса Рёмериса Урбонайте.

Урбонайте заметила, что либералы вообще балансируют на рубеже 5%.

"Думаю, то, что "крестьяне" пока хорошо держатся по одной простой причине - избиратели разочарованы во всех традиционных партиях, поэтому выбирают из всех зол меньшее", – сказала она, оценивая рейтинг ЛСКЗ.

Партнер агентства по связям с общественностью Agency 123 Артурас Йонкус также заметил, что пока все скандалы для "крестьян" проходят безнаказанно.

"На самом деле, есть такой момент, что все происходящее в общественном пространстве не очень влияет на избирателей "крестьян", поскольку основная масса их избирателей находится в регионах, это люди, которые меньше пользуются такими источниками, поэтому критика в социальных сетях на рейтингах не сказывается", – сказал Йонкус.

Что касается консерваторов, то, по его словам, интересно будет взглянуть на рейтинг через месяц, в котором отразится уход Тадаса Лангайтиса и история Миколаса Маяускаса.

Интереснее ситуация в вопросе потенциального кандидата на пост премьер-министра.

Нынешнего премьер-министра Саулюса Сквернялиса поддерживают 15,3% избирателей, лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса на этом посту видят – 12,1%, Карбаускиса – 7,1% респондентов.

Опрос был проведен 19-27 февраля, в нем участвовали 1006 респондентов.