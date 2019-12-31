Синоптик Изольда Марцинонене рассказала, какими прогнозируют первые недели января. По ее словам, уходящий год был впечатляющим, а бурные явления только доказывают, что изменение климата - не выдумка.
Izolda Marcinonienė
© DELFI / Andrius Ufartas

– Когда придет зима? Придет ли она?

– Будем надеяться, что придет. В этом году ее еще не будет, но в этом сезоне она должна быть. Только у нас много скачков – тепло, потом опять легкий мороз. Я посмотрела данные и могу сказать, что самая низкая температура в декабре этого года была 8 градусов мороза. Где это видано?

Был и рекорд, температура составила 11 градусов. Похоже и в первый день нового года нас ждут большие перемены – после 6 градусов тепла придет похолодание.

– Что касается погоды в уходящем году вообще. Как вы можете ее охарактеризовать?

– Год был более теплым и сухим, чем обычно. Можно сказать, что лишь два месяца отличились отрицательной аномалией - было холоднее, чем обычно. Это были октябрь и январь, остальные месяцы были более теплыми. Очень теплым был июнь, средняя температура месяца составила 20 градусов. Был превышен рекорд 1960 года, июнь был теплее, чем июль, который в Литве бывает самым теплым.

– Означает ли это глобальное потепление?

– Да. Я читала, что климат не меняется, он переживает кризис. Видно, мы это особенно не ощущаем, но южные страны ощущают и страдают от этого. Климат меняется и появляется контраст между месяцами. Например, одна декада в октябре была холодной, а потом – потеплело. Июнь был очень жарким, а июль холодным. Октябрь был холодным, а ноябрь теплым.

Эта контрастность показывает изменение климата. К этому надо готовиться и не стоит удивляться.

– Какой будет Новогодняя ночь?

– Фейерверки будут видны, это будет зависеть от их мощности (смеется). Конечно, важно не загрязнять природу. Будет облачно,на смену дождю придет мокрый снег. Те, кто будет праздновать долго, должны подготовиться - к утру похолодает, станет скользко.

Мороз будет несильный, но ожидается сильный ветер. 1 января обещают солнце, воздух прогреется до 1-6 градусов. 2 января уже будет без осадков, но ветрено.

Ночью будет около -2, а днем до 7 градусов тепла. В ночь на пятницу будет 0-5, днем без осадков. Вечером пойдет дождь.

– А когда пойдет снег?

– Похоже, в субботу и в воскресенье ожидается смешение погодных явлений. На смену дождю придет снег, в воскресенье в Аукштайтии прогнозируют снег, а на западе - дождь. Будет около 0.

Модель показывает, что первые две недели января будет теплее обычного. Первая неделя будет дождливой, во время второй осадки прогнозируют в пределах нормы.

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