Во втором квартале 2017 г. средняя пенсия по старости у пенсионеров с необходимым стажем была 288 евро, без стажа – 159 евро. Во втором квартале 2018 года соответственно на 36 и 20 евро больше.

Старший советник директора "Содры" Юлита Варанаускене сказала, что наконец-то пенсии стали расти так же, как и зарплаты.

"Соотношение не меняется, рост одинаковый. В течение некоторого времени зарплаты росли быстрее, чем пенсии, поэтому положение пенсионеров ухудшалось", – сказала она.

Однако доходы половины пенсионеров не превышают 300 евро.

По данным "Содры", пенсию 200-300 евро в Литве получают 250 000 жителей.

Senatvės pensijų gavėjų pasiskirstymas pagal pensijos dydį © Sodra

Варанаускене также заметила, что по мере роста доходов жителей растут и социальные выплаты, связанные с размером зарплат – не только пенсии. Растут выплаты по материнству, по уходу за ребенком, по болезни. Во втором квартале расходы на пособия по безработице и по болезни росли больше других.

"Расходы на пособия по безработицы увеличились потому, что с июля 2017 года вступили в силу поправки к закону о пособиях – снизилось требование стажа для получения выплат, увеличились сроки выплаты пособий и сами пособия – они связаны с размером зарплат.

Выплаты по болезни стали расти, поскольку во время экономического роста люди охотнее берут больничные и лечатся дольше", – сказала Варанаускене.