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Сейчас, согласно данным за 28 марта, в Литве коронавирусом болеет 51 медработник, сказала эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене.
Новейшие данные по Литве: коронавирус установили у 51 медработника
© AFP / Scanpix

"По данным на вечер 28 марта - 44, а по данным на 29 марта - уже 51", – сказала BNS Размувене.

По ее словам, в Вильнюсе болеют 17, в Клайпеде – 15, в Укмерге – 8, в Каунасе – 8, в Паневежисе – 3 врача.

На замечание, что муниципалитет Укмергского района заявил о 18 случаях, Размувене сказала, что 10 случаев еще ждут официального подтверждения.

ru.DELFI.lt
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