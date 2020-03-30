Новейшие данные по Литве: коронавирус установили у 51 медработника

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Сейчас, согласно данным за 28 марта, в Литве коронавирусом болеет 51 медработник, сказала эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене.
"По данным на вечер 28 марта - 44, а по данным на 29 марта - уже 51", – сказала BNS Размувене.
По ее словам, в Вильнюсе болеют 17, в Клайпеде – 15, в Укмерге – 8, в Каунасе – 8, в Паневежисе – 3 врача.
На замечание, что муниципалитет Укмергского района заявил о 18 случаях, Размувене сказала, что 10 случаев еще ждут официального подтверждения.
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