Новейшие данные по Литве: коронавирус установили у 44 медработников

"Что касается врачей (...), всего болеют 44, по данным на 28 марта: 14 – в Вильнюсе, 8 – в Укмерге, 4 - в Каунасе, в Клайпеде – 15, в Паневежисе – 3. 545 врачей находятся в самоизоляции. Что касается Укмерге, то в больнице из 441 работника, в режиме самоизоляции находятся 355 врачей и других работников больницы. С 25 марта (...) у 228 укмергских врачей были взяты образцы: 8 – положительные, 84 – отрицательные", – сказал LRT представитель Минздрава.
По его словам, другие результаты пока не поступили.
"Также принято решение проверять всех врачей. Сейчас составляют списки приоритетных врачей, которых будут проверять в первую очередь, никаких препятствий для проверки врачей сейчас нет", – сказал он.
Исследования будут проводить и в четырех частных лабораториях.
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