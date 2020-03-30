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Сейчас, согласно данным за 28 марта, в Литве коронавирусом болеют 44 медработника, сказал представитель Министерства здравоохранения Аудрюс Шчепонавичюс.
Новейшие данные по Литве: коронавирус установили у 44 медработников
© AFP / Scanpix

"Что касается врачей (...), всего болеют 44, по данным на 28 марта: 14 – в Вильнюсе, 8 – в Укмерге, 4 - в Каунасе, в Клайпеде – 15, в Паневежисе – 3. 545 врачей находятся в самоизоляции. Что касается Укмерге, то в больнице из 441 работника, в режиме самоизоляции находятся 355 врачей и других работников больницы. С 25 марта (...) у 228 укмергских врачей были взяты образцы: 8 – положительные, 84 – отрицательные", – сказал LRT представитель Минздрава.

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По его словам, другие результаты пока не поступили.

"Также принято решение проверять всех врачей. Сейчас составляют списки приоритетных врачей, которых будут проверять в первую очередь, никаких препятствий для проверки врачей сейчас нет", – сказал он.

Исследования будут проводить и в четырех частных лабораториях.

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