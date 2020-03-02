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2 марта утром в лаборатории исследуют 15 проб, новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Литве не установлено, сообщает правительство.
Iš Kėdainių ligoninės išvežti du vyrai
Iš Kėdainių ligoninės išvežti du vyrai
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Единственный на сегодняшний день случай заболевания коронавирусом в Литве был подтвержден в минувшую пятницу в Шяуляй, у женщины, которая вернулась из Италии.

Во всем мире зафиксировано почти 89 000 случаев коронавируса, скончались больше 3000 человек.

Напомним, что 1 марта правительство сообщало о том, что 29 февраля в Сантаришкскую клинику был доставлен 36-летний мужчина, однако анализы не подтвердили коронавирус.

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Сообщалось, что мужчина вернулся из Италии, он выехал на машине из аэропорта, остановился на стоянке ТЦ IKEA и вызвал врачей, сказав, что чувствует легкие симптомы простуды, а дома у него маленькие дети. Врачи увезли его в больницу.

Глава группы по информированию общества Скирмантас Малинаускас сказал BNS, что никакие повторные анализы не исследуют. По его словам, 2 марта врачи шяуялйской больницы оценят состояние здоровья находящейся у них на лечении женщины.

"Женщина чувствует себя хорошо, в понедельник решат, что делать дальше – проводить ли повторное исследование, оценят рекомендации ВОЗ, чтобы знать, когда можно человека выписать, если он уже не представляет опасности для окружающих", – сказал он.

Малинаускас подтвердил, что врачи скорой помощи по-прежнему привозят в больницы людей, у которых подозревают коронавирус, их обследуют, некоторых отпускают ждать результаты исследования домой, если не находят явных симптомов COVID-19.

ru.DELFI.lt
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