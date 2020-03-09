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Минздрав Литвы сообщает, что 9 марта, в 8.00 ч. в лаборатории начали исследовать 1 образец.
Новейшие данные о коронавирусе в Литве: проверяют 1 образец
© AFP / Scanpix

На сегодняшний день в общей сложности провели 260 исследований. Пока в Литве установлен лишь один случай заболевания коронавирусом.

Первый случай был зафиксирован 28 февраля. Вирус диагностировали у вернувшейся из Вероны (Италия) 24 февраля жительницы Шяуляй.

Данные на 8.00 ч. 9 марта:
Подтвержденные случаи в Литве: 1 (в 4.00 ч. 28 февраля)
Ждут результаты: 1 образца
Накануне исследовали: 6
До сих пор провели: 260 исследований
По имеющимся данным, в Литве под наблюдением находятся 5390 человек, вернувшихся из стран, где зафиксированы очаги распространения COVID-19

ru.DELFI.lt
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