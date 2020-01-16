Новейшая информация: стало известно о двух девочках, пропавших несколько дней назад

Одна из них 10 января не вернулась в дом опеки, об этом сразу же информировали полицию. 14 января девочка ненадолго заходила к бабушке, но потом ушла. Пока не удается выяснить, где эта девочка находится.

Другая девочка 12 января ушла и не вернулась в дом опеки в Шяуляй, куда ее перевели из Вильнюса в ноябре 2019 года. Подозревают, что она могла сбежать к маме в Вильнюс. И в этом случае дом опеки передал полиции всю необходимую информацию.

Сегодня поступило повторное обращение, чтобы выяснить, не связаны ли эти случаи со вчерашним возможным похищением.

Муниципалитет собрал всю информацию по местным домам опеки. В Вильнюсе есть лишь один дом опеки, все его воспитанники на месте и находятся в безопасности.

В Вильнюсе также связались со всеми семьями, в которых находятся приемные дети или дети, находящиеся под опекой. Все дети находятся в безопасности, никто из них не пропадал, информирует муниципалитет.

DELFI напоминает, что до сих пор в полицию не обращались родители, у которых пропал ребенок, нет никакой официальной информации об исчезновении ребенка.

Напомним, что 15 января, в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении ребенка. Место происшествия - ул. Саусё 13-осёс, у телебашни. На ноги подняли всю вильнюсскую полицию.