Новейшая информация: стало известно о двух девочках, пропавших несколько дней назад

Вильнюс сотрудничает с 9 неправительственными организациями, занимающимися опекой над детьми. Одна из них только что сообщила, что несколько дней назад сбежали две девочки, которым по 15 лет, информирует Вильнюсская мэрия.
© DELFI / Andrius Ufartas

Одна из них 10 января не вернулась в дом опеки, об этом сразу же информировали полицию. 14 января девочка ненадолго заходила к бабушке, но потом ушла. Пока не удается выяснить, где эта девочка находится.

Другая девочка 12 января ушла и не вернулась в дом опеки в Шяуляй, куда ее перевели из Вильнюса в ноябре 2019 года. Подозревают, что она могла сбежать к маме в Вильнюс. И в этом случае дом опеки передал полиции всю необходимую информацию.

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Сегодня поступило повторное обращение, чтобы выяснить, не связаны ли эти случаи со вчерашним возможным похищением.

Муниципалитет собрал всю информацию по местным домам опеки. В Вильнюсе есть лишь один дом опеки, все его воспитанники на месте и находятся в безопасности.

В Вильнюсе также связались со всеми семьями, в которых находятся приемные дети или дети, находящиеся под опекой. Все дети находятся в безопасности, никто из них не пропадал, информирует муниципалитет.

DELFI напоминает, что до сих пор в полицию не обращались родители, у которых пропал ребенок, нет никакой официальной информации об исчезновении ребенка.

Напомним, что 15 января, в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении ребенка. Место происшествия - ул. Саусё 13-осёс, у телебашни. На ноги подняли всю вильнюсскую полицию.

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