Что изменилось, насколько глубоко стоит мигранту или беженцу изучать литовский, к кому обращаться, чтобы процесс интеграции шел быстрее, что стоит менять в миграционной политике?

Об этом в студии Delfi мы говорили с участниками проекта Еленой Фотьяновой, Олегом Соминым, Халилом Ибрагимом Аком и Петро Пироговым.