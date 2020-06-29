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Их жизнь изменилась после решения уехать из родной страны. Удается ли мигрантам и беженцам стать своими в Литве, с какими иллюзиями пришлось расстаться и что приобрести? Шесть историй и шесть маршрутов в специальном проекте Delfi "Новая жизнь. Направление - Литва". Подводим итоги в студии Delfi.

Что изменилось, насколько глубоко стоит мигранту или беженцу изучать литовский, к кому обращаться, чтобы процесс интеграции шел быстрее, что стоит менять в миграционной политике?

Об этом в студии Delfi мы говорили с участниками проекта Еленой Фотьяновой, Олегом Соминым, Халилом Ибрагимом Аком и Петро Пироговым.

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