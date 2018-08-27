DELFI и Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) уже сообщали, что с начала этого года в Литве установили 38 очагов АЧС в 16 районах страны. По этой причине уничтожили больше 2300 свиней.

АЧС – опасное инфекционное вирусное заболевание, которым болеют как кабаны, так и домашние свиньи. Этот вирус передается при непосредственном контакте с экскретами, секретами, кровью, спермой больных животных, кроме того, его переносят клещи рода Ornithodoros. АЧС можно заразиться и путем косвенного контакта: через зараженный инвентарь, одежду, транспорт, корма, кормовые добавки, сырье и т.д. Эта болезнь не представляет опасности для людей.

Однако несколько российсских СМИ к вспышке болезни подошли творчески, создав теорию заговора – будто бы во всем виноваты американцы.

Создали теорию заговора

"Случайно ли это? Статистика заболеваемости АЧС в странах Балтии парадоксальна тем, что нетипичная разновидность устойчивости АЧС к климату северных широт могла быть создана только в лаборатории. И кто мог "подложить такую свинью" Латвии, Литве и Эстонии?", – сообщил журналист "Спутника" Александр Хороленко.

Якобы Пентагон рассматривает стратегию и тактику Третьей мировой войны, в которой особая роль предназначена для восточного крыла НАТО — стран Балтии, именно ими пожертвуют.

По словам автора статьи, вспышки АЧС в разных странах совпали с появлением сети биологических лабораторий Пентагона на постсоветском пространстве. А дальше еще ужаснее, поскольку якобы именно американцы продолжают использовать биологическое оружие. И все это – ради денег.

"Можно дорого продать вакцину союзникам, оставив у себя контрольный пакет "биологических акций". Ничего личного, только расширение бизнеса", – уверяет автор. И хотя никаких доказательств и источников информации он не указывает, сама статья быстро распространилась и ее цитировали и публиковали российские интернет-СМИ: Regnum.ru, Sputnik, Baltnews, RIA Novosti, Gazeta.ru, Ren TV и др. 10 августа эту "новость" стали распространять в литовском информационном пространстве – на прокремлевских сайтах и в социальной сети.

Кроме того, в разжигании паники участвовали и политики. Например, 21 августа на youtube.com появилось видео, на котором бывший депутат рижского горсовета Руслан Панкратов поделился своим мнением по вопросу связи биологического оружия со вспышкой АЧС в Латвии.

Виноваты и сами свиноводы

Между тем эксперты подчеркивают, что почти все причины АЧС – не результат мистической теории заговора, а все гораздо проще: несоблюдение биологической безопасности. Чаще всего люди термически не обрабатывают корма, АЧС попадает в корма с травой.

К примеру, даже когда из-за АЧС объявляют экстремальную ситуацию, некоторые свиноводы не обращают внимания на опасность.

ГПВС представляет один пример - в деревне Граужай свиновод тайно закопал издохших поросят, а выживших свиней продал скупщикам. О том, что животные сдохли, он не сообщил ГПВС.

Подменяют причины последствиями

Кроме того, такими заявлениями о якобы использовании биологического оружия США Кремль прикрывает свои неудачные испытания оружия. На минувшей неделе сообщалось о провалившемся испытании российской ядерной ракеты, которое может привести к экологической катастрофе.

Немного раньше – в марте этого года, Россия попала в международный скандал, отравив в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочь.

Россию обвинили в использовании "Новичка", после чего несколько десятков стран выдворили российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Практически нет сомнений в том, что это оружие массового уничтожения применили связанные с Россией люди, чтобы отомстить предавшему Москву Скрипалю.

Кремль лихорадочно отрицал свою вину и пытался отвлечь от расследования внимание и создавал разные теории заговора, будто бы Скрипаля и его дочь отравили сами англичане или американцы. Такую тактику преподаватель Института международных отношений и политических наук Нериюс Малюкявичюс назвал "техникой подмены причин последствиями".

"В России все чаще наблюдается техника подмены причин последствиями. К примеру, в России военные силы появляются, как последствие появления сил НАТО. Как будто бы Россия отвечает на действия НАТО. Так показывает своей аудитории образ "осажденной крепости", будто бы действия России исключительно оборонительные, ответные, необходимые для укрепления безопасности", – сказал Малюкявичюс.