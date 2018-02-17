Около 80% вильнюсцев высказались за то, чтобы в Пилайте была построена не католическая, а муниципальная школа.

В опросе населения, который проводился в течение десяти дней, в общей сложности принял участие 2881 житель Вильнюса.

Голосовать в опросе могли все, однако целевую группу составили родители, дети которых являются будущими учащимися новой школы и в настоящее время посещают различные детские сады в Пилайте: «Пилайтукас», «Гилужис», подготовительный класс и 1-2 классы в прогимназии им М. Мажвидаса, а также родители, дети которых еще ждут очереди в детские сады Пилайте.

В ходе опроса 2260 человек проголосовало за муниципальную школу, 450 – за католическую, для 157-ми проголосовавших тип школы не имеет значения. Из 520 родителей целевой группы большинство – 409 – также высказываются за муниципальную школу и только 57 – за католическую, для 50 родителей тип школы значения не имеет.

Вильнюсское самоуправление построит новую школу в самом центре Пилайте, на улице Тольминкемё. В новой школе смогут учиться более 700 учащихся. Приступить к строительству школы планируется в начале 2019 года.

В течение нескольких ближайших лет Вильнюс займется строительством 5 новых школ или пристроек к школам в тех районах, где потребность в них ощущается особо остро – в Вяркяй, Пашилайчяй, Павильнисе, Жирмунай, тем самым будет создано около 3000 новых мест для учащихся.