Новая модель детсада в Каунасском районе вызвала волну возмущения: за детьми может смотреть, кто хочет

На вопрос, почему установлена такая зарплата, представитель муниципалитета Каунасского района Аста Симанаускене сказала, что все не так, как кажется на первый взгляд.

"В Каунасском районе модель "Семейного детсада" осуществляется в соответствии с решением муниципального горсовета от 26 сентября 2019 года. В 11 пункте указаны условия предоставления услуги. Один самостоятельный работник может предоставлять услуги не более чем 5 детям. Если есть условия, одновременно могут работать несколько человек, тогда увеличивается и количество детей. У воспитателей не обязательно должно быть педагогическое образование, он только присматривает за детьми, воспитатель проходит специальные курсы, указанные в 10 пункте. Зарплата устанавливается только при подписании договора с поставщиком услуги. За рабочий день - 10 ч. в день - в месяц платят 1239 евро "на бумаге", "на руки" – 933,24 евро, из них 315 евро - плата за аренду", – сказала специалист.

Она указала, что в зарплату входит стоимость аренды, поскольку:

1. Поставщик услуги один работает почти 10 ч. в день и отвечает за организацию ритма дня детей.

2. Предоставляет детям помещение: услуги предоставляют в помещении, которое принадлежит поставщику или он его арендует.

3. Поставщик услуги гарантирует гигиену и порядок, ремонтирует помещение за свой счет.

4. Оплачивает коммунальные услуги.

По словам Симанаускене, функции поставщика услуг отвечают тем же функциям, что и функции помощника воспитателя в обычном детском саду. Воспитатели детских садов - специалисты с педагогическим образованием, которые организуют процесс воспитания. Если сравнить функции работников "Семейных детских садов" и воспитателей, то видна разница.

"Помощник воспитателя работает 8 ч. в день. С ним работает воспитатель, который отвечает за образовательный процесс, организует ритм занятости детей. Они работают в помещениях, предоставленных муниципалитетом. Обеспечивают гигиену и порядок. Администрация детсада предоставляет помощникам воспитателя все необходимые средства и инвентарь. Они не ремонтируют помещения за свой счет и не оплачивают счета за коммунальные услуги", – сказала специалист.

Учитель по искусству Дайва, которая 20 лет проработала в разных воспитательных учреждениях, сказала, что зарплата работников "Семейных детсадов" ее удивила. "Конечно, когда посчитала, что они работают 10 ч. в день, то, может и воспитатели, учителя-методисты столько заработали бы за такое количество часов. Но суть в том, что воспитатели, специалисты, которые окончили учебу, постоянно совершенствуются, повышают квалификацию. А там будет только присмотр", – заметила она.

По словам Дайвы, когда речь идет о детях, деньги - не главное. "Меня особенно разочаровало, что работники таких детских садов могут быть люди без педагогического образования, психологических знаний. Получается, что за детьми сможет присматривать, кто хочет. Никакого образовательного момента. С другой стороны, если ты один присматриваешь за 5 детьми, то ты даже в туалет выйти не можешь. Ведь особенно не хватает мест для детей 2-3 лет, а их и на 5 минут нельзя оставить одних", – сказала женщина.

А что если такой работник заболеет? Кто его заменит? "Это мелочи, но они важны. Это обидно, что мы, окончившие вузы, с опытом работы, посещающие дополнительные курсы, столько не зарабатываем. Ведь молодые воспитатели, окончившие университет, получают чуть больше минимума, а занимаются воспитанием 20 детей. Если у тебя есть стаж, категория и ты работаешь на 1,5 ставки, может, столько и получишь", – заметила Дайва.

По ее словам, такие учреждения могут сделать проблему нехватки воспитателей более значимой. "Конечно, проще будет создать "Семейный детский сад". Ведь туда приходишь, набираешь 5 детей, ты не обязан их чему-то учить. Присматриваешь за ними и все. А называются эти учреждения "Семейными детскими садами", хоть не писали бы тогда, что это детский сад", – заметила Дайва. Она прибавила, что образовательный момент в случае с такими детьми очень важен, поэтому надо в него инвестировать как можно больше.