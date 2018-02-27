Когда поднялся шум, Министерство науки и образования заявило, что такого не будет, а преданный огласке документ "не существует".

Дискуссию и возмущение вызвал проект регламента подготовки педагогов в 2018 г. В нем сказано, что "подготовкой воспитателей детских садов и учителей начальной школы занимаются коллегии". Документ, содержащий такой текст, получили участники совещания, которое состоится в министерстве 28 февраля.

"Учителей начальных классов разрешат готовить только в коллегиях. А может ученикам начальной школы достаточно и уровня профтеха, может вернемся во времена царской семинарии в Вейверяй?", – иронизирует профессор Вильнюсского университета Паулюс Субачюс.

Профессор математики ВУ Римас Норвайша заявил, что этот проект вызвал большое беспокойство.

"Если реализуют пункт, касающийся подготовки воспитателей и учителей начальной школы в коллегиях, то образование обречено на крах. (...) Можно сказать, что допускают грубую ошибку", – считает Норвайша.

Педагог, преподаватель ВУ, университета им. Витаутаса Великого и Литовской академии музыки и театра Эмилия Сакадолскене сказала, что видела этот документ и обсуждала его с коллегами.

"Для меня подготовка педагогов в коллегии - не проблема, но в таком случае срок подготовки должен быть таким же, как в университете. Сейчас в коллегии учатся на год меньше, а диплом будут получать такой же, право на преподавание будет таким же.

Скажите, можно ли ставить знак равенства между 3 и 4-летней подготовкой? Второй момент, в коллегию поступают с более низкими баллами.

Третий момент – все говорили, что надо как можно скорее закрыть Педагогический университет и передать подготовку педагогов лучшим и самым престижным вузам, тогда профессия учителя станет престижной. Можно ли будет считать престижной профессию, если специалистов будут готовить коллегии", – сказала DELFI Сакадолскене.

Она заметила, что, к примеру, в Финляндии, учителя начальной школы должны получить степень магистра. Поляки, где учеба длится 3 года, запретили работать педагогами бакалаврам, поэтому будущие учителя учатся 5 лет, получая степень магистра.

"Мировые тенденции ясны – нужно дольше готовить педагогов, готовить их в самых престижных вузах. К примеру, в Скандинавии все педагогические университеты были закрыты, чтобы педагогов готовили лучшие вузы. Это также способствует повышению престижности профессии", – сказала собеседница.

Первой на дискуссию в публичном пространстве отреагировала советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Уне Каунайте.

"Я сама над этим документом не работаю, но могу уточнить – цитируемый вами документ устарел. И вице-министр и советник министра заверили, что слов о коллегиях в документе нет. (...) Учителей начальной школы будут готовить университеты", – написала она в фейсбуке.

Министерство науки и образования прислало комментарий вице-министра Гедрюса Вилюнаса.

"Учителей начальной школы и воспитателей по-прежнему смогут готовить как университеты, так и коллегии. На этой неделе в министерстве состоится встреча, на которой обсудят способы совершенствования подготовки учителей, их профессионального роста, улучшения престижа профессии", - сказал Вилюнас, а в фейсбуке указал, что документ, о котором шла речь, "не существует".

DELFI обращает внимание на то, что этот документ участникам встречи рассылала работница министерства.