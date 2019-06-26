С целью снижения зависимости жителей от табачных изделий министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига зарегистрировал предложение "спрятать" сигареты, чтобы они не были видны на прилавках магазинов. Те же требования будут распространяться и на другие табачные и связанные с ними изделия, например, на электронные сигареты и оборудование для них.
Cigaretės
© Vida Press

Министр предложил соответствующие поправки к закону о контроле над табаком и табачными изделиями и связанными с ними изделиями, сообщается в пресс-релизе.

Чаще всего вызванные употреблением табака последствия проявляются лишь спустя несколько десятилетий, однако наблюдается и другая тенденция - пациенты с такими болезнями становятся все моложе, а курить жители начинают в молодом возрасте.

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По словам Вериги, надеются, что предложенные новшества помогут снизить доступность табачных изделий и привлекательность курения среди молодежи.

"По данным ВОЗ, 8 из 10 курильщиков начинают курить в подростковом возрасте. В контексте европейских стран Литва лидирует по числу курящих школьников, которые начали курить с 13 лет и раньше. Благодаря методам превенции и контроля нам удалось уменьшить число курящих жителей в Литве, однако среди мужчин и подростков от 15 лет число курящих в Литве все еще выше среднего по ЕС. Мы также хотим оказать поддержку тем, кто хочет бросить курить и уже сделал это", – сказал Верига.

Если поправки будут приняты, то в местах продаж будет лишь указано слова "Продаем" и представлены листы с названиями табачных изделий, которые есть в ассортименте и ценами на них.

Подобная практика уже существует в ряде стран, например, в Великобритании, Исландии, Ирландии, Норвегии и Финляндии. В Эстонии в скором времени также вступит в силу подобный порядок – с 1 июля 2019 года, в Латвии он начнет действовать с 1 января 2020 года.

Предлагается, чтобы в Литве этот порядок вступил в силу с 1 мая 2020 года.

Этот порядок не будет распространятся на специальные отделы, в которых продают табачные изделия при условии, что эти товары не будут видны на внешних витринах отделов. Также открыто табачные изделия будут продавать в портах и аэропортах, а также в торговых точках на границе между Литвой и третьими странами, где эту продукцию могут приобрести только лица, покидающие страну.

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