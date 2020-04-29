Новая "горячая точка" в Литве: в больнице паллиативной медицинской помощи 27 случаев коронавируса

Мэр Кретингского района Антанас Кальнюс объявил, что результаты образов 6 пациентов были отрицательными.

После обеда получены результаты обследования персонала - 5 положительных, 8 отрицательных, 1 образец еще не исследован.

"Ситуация очень неблагоприятная, 28 апреля сообщили о положительном результате анализа. Образец был взят, потому что пациента хотели перевести в другое место", – рассказала представитель Национального центра общественного здравоохранения Гинрета Мегелинскене о случайном диагнозе.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что пока в Картяне вводить ограничения, какие были в Неменчине, не планируют. Будут следить за тем, как люди соблюдают требования карантина.

Кальнюс сообщил, что на полученную информацию быстро отреагировали. Состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение об изоляции больницы, у здания дежурит полиция.

"Также решался вопрос изоляции пациентов, которые здоровы. Пока их переведут на второй этаж здания, куда ведет отдельный вход. Думали и о вывозе пациентов, но после консультаций с Клайпедской университетской больницей и Национальным центром общественного здравоохранения было решено "локализовать очаг на месте", – сказал Кальнюс, заметив, что решается вопрос смены персонала больницы.

В среду с утра изменен и порядок организации питания в больнице.