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28 апреля вечером из Клайпедской лаборатории поступила информация о том, что из 28 пациентов Картянской католической больницы паллиативной медицинской помощи у 22 установлен коронавирус. Кроме того, коронавирус диагностировали у 5 работников персонала.
Новая "горячая точка" в Литве: в больнице паллиативной медицинской помощи 27 случаев коронавируса
© Kretingos rajono savivaldybė

Мэр Кретингского района Антанас Кальнюс объявил, что результаты образов 6 пациентов были отрицательными.

После обеда получены результаты обследования персонала - 5 положительных, 8 отрицательных, 1 образец еще не исследован.

"Ситуация очень неблагоприятная, 28 апреля сообщили о положительном результате анализа. Образец был взят, потому что пациента хотели перевести в другое место", – рассказала представитель Национального центра общественного здравоохранения Гинрета Мегелинскене о случайном диагнозе.

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Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что пока в Картяне вводить ограничения, какие были в Неменчине, не планируют. Будут следить за тем, как люди соблюдают требования карантина.

Кальнюс сообщил, что на полученную информацию быстро отреагировали. Состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение об изоляции больницы, у здания дежурит полиция.

"Также решался вопрос изоляции пациентов, которые здоровы. Пока их переведут на второй этаж здания, куда ведет отдельный вход. Думали и о вывозе пациентов, но после консультаций с Клайпедской университетской больницей и Национальным центром общественного здравоохранения было решено "локализовать очаг на месте", – сказал Кальнюс, заметив, что решается вопрос смены персонала больницы.

В среду с утра изменен и порядок организации питания в больнице.

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