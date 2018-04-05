"Больше прозрачности и гласности деятельности ЛРТ точно не повредит. Это мы и планируем сделать, вместе с советом решим, в каком объеме должны быть обнародованы процессы", - сказала в четверг после встречи со спикером сейма Викторасом Пранцкетисом М. Гарбачяускайте-Будрене.
"Думаю, что в большем объеме (можно было бы обнародовать – BNS) и участников конкурсов, и результаты. Конечно, не все детали, но и сметы, часть их. Можно действительно обнародовать больше информации. Возможно, средние показатели зарплат", - добавила она.
Глава парламента также сказал, что на встрече подчеркнул необходимость прозрачности и гласности в деятельности ЛРТ.
"Я спросил, можно ли сравнивать гласность с гласностью на BBC, (она) говорит: "Да". Это должно соответствовать ожиданиям людей", - сказал В. Пранцкетис.
Он сказал, что читал программу М. Гарбачяускайте-Будрене, и что их точки зрения совпадают.
"Я читал ее программу, когда она только претендовала на эту должность. Мне импонировали все те вопросы, они совпадают, и это общий интерес всех наших людей - больше знать о ЛРТВ", - сказал В. Пранцкетис.
Гендиректор ЛРТ сказала, что уже выбрала кандидата в заместители, однако назвать его обещала позже - до намеченного на 17 апреля заседания совета ЛРТ.
Говоря о первоочередных задачах национального вещателя, глава ЛРТ сказала, что одной из них будет приобретение новых программ для будущего сезона, а также заказ независимого аудита.
М. Гарбачяускайте-Будрене была избрана гендиректором ЛРТ 20 марта, она приступила к работе в среду.
Она сменила на этой должности Аудрюса Сяурусявичюса, занимавшего ее с 2008 года.
ЛРТВ сейчас принадлежит три телеканала, три радиопрограммы, новостной портал. Государственные ассигнования национальному вещателю в этом году составляют 36,5 млн евро. Это большая часть бюджета ЛРТВ.
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