Один из 500 волонтеров, живущих в общежитии, подхватил норовирусную инфекцию, которая уже уложила в постели больше сотни волонтеров. По этой причине волонтерам пока запрещено приближаться к спортсменам.

В общежитии живут все волонтеры, включая трех девушек из Литвы. Все они ждут медосмотра и вердикта организаторов олимпиады.

Еще в субботу все волонтеры были в олимпийской деревне в Пхёнчхане, когда там находилась президент Литвы Даля Грибаускайте.

Врач литовской сборной Диана Баубинене тогда признала, что вирус вызвал опасения: "Конечно, он напугал. Но спортсменам предоставили всю необходимую информацию, используют дополнительные средства дезинфекции, мы наблюдаем за окружающими, следим за собой".

Организаторы олимпиады в воскресенье распространили сообщение, в котором перечислены все симптомы норовируса. Кроме того, сообщается, что в поликлинике олимпийской деревни увеличили число работников, в столовой усилен контроль, чаще моют общие помещения – столовую, апартаменты, тренировочные залы, санитарные зоны, постоянно проверяют качество воды.

Организаторы успокаивают, что даже если человек подхватит эту инфекцию, то через 1-2 дня уже восстанавливается.

Норовирус напоминает ротавирус.

За исключением временных проблем с волонтерами, никаких проблем у литовских олимпийцев нет.

Спортсмены обращаются к Баубинене только если немного простужаются или получают небольшие ушибы. Для лечения этих недомоганий достаточно привезенных из Литвы лекарств. Но если возникнут более серьезные проблемы, их решить будет несложно – в поликлинике деревни есть аптека, лаборатория, рентгеновский аппарат, работают разные специалисты. Принять спортсменов готовы и находящиеся поблизости медучреждения.