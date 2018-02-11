Один из 500 волонтеров, живущих в общежитии, подхватил норовирусную инфекцию, которая уже уложила в постели больше сотни волонтеров. По этой причине волонтерам пока запрещено приближаться к спортсменам.
В общежитии живут все волонтеры, включая трех девушек из Литвы. Все они ждут медосмотра и вердикта организаторов олимпиады.
Еще в субботу все волонтеры были в олимпийской деревне в Пхёнчхане, когда там находилась президент Литвы Даля Грибаускайте.
Врач литовской сборной Диана Баубинене тогда признала, что вирус вызвал опасения: "Конечно, он напугал. Но спортсменам предоставили всю необходимую информацию, используют дополнительные средства дезинфекции, мы наблюдаем за окружающими, следим за собой".
Организаторы олимпиады в воскресенье распространили сообщение, в котором перечислены все симптомы норовируса. Кроме того, сообщается, что в поликлинике олимпийской деревни увеличили число работников, в столовой усилен контроль, чаще моют общие помещения – столовую, апартаменты, тренировочные залы, санитарные зоны, постоянно проверяют качество воды.
Организаторы успокаивают, что даже если человек подхватит эту инфекцию, то через 1-2 дня уже восстанавливается.
Норовирус напоминает ротавирус.
За исключением временных проблем с волонтерами, никаких проблем у литовских олимпийцев нет.
Спортсмены обращаются к Баубинене только если немного простужаются или получают небольшие ушибы. Для лечения этих недомоганий достаточно привезенных из Литвы лекарств. Но если возникнут более серьезные проблемы, их решить будет несложно – в поликлинике деревни есть аптека, лаборатория, рентгеновский аппарат, работают разные специалисты. Принять спортсменов готовы и находящиеся поблизости медучреждения.
В Литве установилась приятная зимняя погода
Выходные дни в Литве по-зимнему приятные. Как сказал LRT...
Норовирус подкосил и литовскую делегацию в Пхёнчхане (10)
Норовирус на олимпиаде в Пхёнчхане доставил...
Черный литовский Бангладеш: место, откуда не сбежишь (45)
У уютного города Кедайняй есть свое больное место –...
В документах КГБ Донатас Банионис назван агентом. Мало кто в это верит (50)
От героя и антигероя в Прибалтике один шаг. Донатаса...
TOP новостей
Черный литовский Бангладеш: место, откуда не сбежишь (45)
У уютного города Кедайняй есть свое больное место –...
В Каунасе открывается ферма для майнинга криптовалют (13)
"Все переносят в электронное пространство", – сказал...
В Литве установилась приятная зимняя погода
Выходные дни в Литве по-зимнему приятные. Как сказал LRT...
Что произошло с ценами на топливо в Таллине, Риге и Вильнюсе за неделю? (9)
На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллине...