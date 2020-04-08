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В ночь на 8 апреля в небе можно было наблюдать необычное явление - розовое суперлуние.
Naktį iš balandžio 7 į 8 d. buvo galima išvysti mėnulį ypač iš arti.
Naktį iš balandžio 7 į 8 d. buvo galima išvysti mėnulį ypač iš arti.
© Asmeninio archyvo nuotr.

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