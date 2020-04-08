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В ночь на 8 апреля в небе можно было наблюдать необычное явление - розовое суперлуние.
Предлагаем вашему вниманию фотографии читателей портала.
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