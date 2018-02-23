"До минувшей ночи этой зимой нигде в Литве температура не опускалась до 20 градусов мороза", - сообщила BNS заведующая отделом метеорологических прогнозов Гидрометеорологической службы Вида Ралене.
В пятницу ночью холоднее всего было в Молетай, где столбик термометра опустился до 26 градусов мороза. В Дзукии (регион на юго-востоке Литвы) было теплее - минус 15–16 градусов, на взморье было до 14–18 градусов ниже нуля, в оставшейся части страны были 21–24 градуса мороза.
Рекорд этой ночи, по словам метеоролога, может быть побит в ближайшие ночи, так как ожидаются большие морозы.
"Не во всей Литве, но в определенных местностях может быть еще более низкая температура, поскольку холодная воздух остается в Литве, он будет и на следующей неделе", - сказала В. Райлене.
Некоторые ночи будут теплее, однако снежные и с ветром.
Холодная погода, по словам метеоролога, продержится еще несколько недель.
"Весна не приходит, и по долгосрочному прогнозу, на этой, следующей и последующих неделях ожидается более холодная погода, чем обычно в этом время года в Литве. Пришла запоздалая зима, но уходить не спешит", - сказала В. Ралене.
Гидрометеорологическая служба прогнозирует, что в субботу ночью будет 13–17 градусов мороза, днем -10–11 градусов мороза, будет облачно с прояснениями, ночью и днем местами возможен снегопад.
В воскресенье ночью будет до 15–20 градусов мороза, днем - минус 7–13 градусов. В начале следующей недели прогнозируется до 23 градусов мороза, ожидается снег.
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