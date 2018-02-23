В пятницу ночью в Литве был зафиксирован рекордный для этой зимы мороз.
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"До минувшей ночи этой зимой нигде в Литве температура не опускалась до 20 градусов мороза", - сообщила BNS заведующая отделом метеорологических прогнозов Гидрометеорологической службы Вида Ралене.

В пятницу ночью холоднее всего было в Молетай, где столбик термометра опустился до 26 градусов мороза. В Дзукии (регион на юго-востоке Литвы) было теплее - минус 15–16 градусов, на взморье было до 14–18 градусов ниже нуля, в оставшейся части страны были 21–24 градуса мороза.

Рекорд этой ночи, по словам метеоролога, может быть побит в ближайшие ночи, так как ожидаются большие морозы.

"Не во всей Литве, но в определенных местностях может быть еще более низкая температура, поскольку холодная воздух остается в Литве, он будет и на следующей неделе", - сказала В. Райлене.

Некоторые ночи будут теплее, однако снежные и с ветром.

Холодная погода, по словам метеоролога, продержится еще несколько недель.

"Весна не приходит, и по долгосрочному прогнозу, на этой, следующей и последующих неделях ожидается более холодная погода, чем обычно в этом время года в Литве. Пришла запоздалая зима, но уходить не спешит", - сказала В. Ралене.

Гидрометеорологическая служба прогнозирует, что в субботу ночью будет 13–17 градусов мороза, днем -10–11 градусов мороза, будет облачно с прояснениями, ночью и днем местами возможен снегопад.

В воскресенье ночью будет до 15–20 градусов мороза, днем - минус 7–13 градусов. В начале следующей недели прогнозируется до 23 градусов мороза, ожидается снег.

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