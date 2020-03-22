Ночью в Литве установили еще 6 случаев коронавируса

Национальная лаборатория общественного здравоохранения сообщила, что коронавирус установили у человека, вернувшегося из Норвегии, и еще у 5 человек, которые сдали анализы в Вильнюсском мобильном пункте, информация о них пока уточняется.
По данным Минздрава, вскоре с ними свяжутся, они получат инструкции том, что делать и как их доставят в больницу.
Во всех случаях будут проводить эпидемиологические проверки.
Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, напоминающие симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхания – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.
Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.
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