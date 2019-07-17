Минувшей ночью в Литве можно было наблюдать частичное лунное затмение. DELFI предлагает полюбоваться фотографиями, сделанными читателем портала.
Dalinis Mėnulio užtemimas
© Vytauto Kielaičio nuotr.

Лунное затмение можно было наблюдать в части Северной Европы, Азии, Африке, Южной Америке и Западной Австралии.

В Литве лунное затмение можно было наблюдать с 23 до 0.30 ч. Затененная часть Луны стала темно-красной. Лунное затмение закончилось в 01:59 ч.

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