Лунное затмение можно было наблюдать в части Северной Европы, Азии, Африке, Южной Америке и Западной Австралии.
В Литве лунное затмение можно было наблюдать с 23 до 0.30 ч. Затененная часть Луны стала темно-красной. Лунное затмение закончилось в 01:59 ч.
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