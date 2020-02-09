Ночью условия движения будут усугубляться сильными порывами ветра

Это касается особенно тех, кто едет на грузовых автомобилях: условия дорожного движения уже усугубляются сильным боковым ветром.

В восточной Литве дорожные покрытия местами влажные, а на некоторых дорогах с небольшим объемом движения есть снег.

По данным Гидрометеорологической службы, ночью ожидаются осадки: снег, дождь со снегом, на востоке - морось, на западе - дождь.

Ожидается сильный южный, юго-западный ветер с порывами от 17 до 22 м / с, в понедельникам - до 23-25 м / с в основном в западных районах.