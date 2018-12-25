Дорожное движение в среду ночью будет осложнено гололедицей и гололёдом, предупреждает Дирекция автомобильных дорог Литвы.
© DELFI / Andrius Ufartas

В большинстве районов, особенно на востоке Литвы, прогнозируется гололедица. В стране также будет формироваться гололёд и туман.

Температура воздуха составит от -2°С до -7°С, лишь в западных районах будет от -1°С до +3°С.

В то же время во вторник вечером скользкими остаются некоторые районные дороги.

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