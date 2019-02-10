Прогнозируют юго-восточный/южный ветер скоростью 7–12 м/с, на взморье его порывы достигнут 17 м/с.
Температура от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В воскресенье вечером покрытие основных дорог в Литве в основном сухое или влажное, однако на районных дорогах с неинтенсивным движением местами остаются покрытые снегом участки, колеи и скользкие участки.
Температура воздуха в воскресенье днем от 2 до 6 градусов тепла.
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Часть эмигрантов из Литвы, не дожидаясь закона о двойном гражданстве, отказывается от литовского гражданства (92)
Гинтаре (имя редакции известно), которая уже 15 лет...
В Литве хотят ввести еще один обязательный экзамен (88)
Новый год – новые новости для выпускников....
Фотографии в фейсбуке взволновали родителей: после массовых жалоб ситуацию оценил и директор (10)
На минувшей неделе в редакцию издания Žemaitis поступила...
Ночью синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь
В ночь на понедельник в большинстве районов Литвы...