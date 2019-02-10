Ночью синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь

Прогнозируют юго-восточный/южный ветер скоростью 7–12 м/с, на взморье его порывы достигнут 17 м/с.

Температура от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В воскресенье вечером покрытие основных дорог в Литве в основном сухое или влажное, однако на районных дорогах с неинтенсивным движением местами остаются покрытые снегом участки, колеи и скользкие участки.

Температура воздуха в воскресенье днем от 2 до 6 градусов тепла.