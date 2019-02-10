В ночь на понедельник в большинстве районов Литвы условия на дорогах осложнят осадки: дождь или мокрый снег, местами прогнозируют гололед.
Šlapdriba
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Прогнозируют юго-восточный/южный ветер скоростью 7–12 м/с, на взморье его порывы достигнут 17 м/с.

Температура от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В воскресенье вечером покрытие основных дорог в Литве в основном сухое или влажное, однако на районных дорогах с неинтенсивным движением местами остаются покрытые снегом участки, колеи и скользкие участки.

Температура воздуха в воскресенье днем от 2 до 6 градусов тепла.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Ночью синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь

В ночь на понедельник в большинстве районов Литвы...

Часть эмигрантов из Литвы, не дожидаясь закона о двойном гражданстве, отказывается от литовского гражданства (92)

Гинтаре (имя редакции известно), которая уже 15 лет...

В Литве хотят ввести еще один обязательный экзамен (88)

Новый год – новые новости для выпускников....

Фотографии в фейсбуке взволновали родителей: после массовых жалоб ситуацию оценил и директор (10)

На минувшей неделе в редакцию издания Žemaitis поступила...

Šventė „Palangos stinta 2019“ Šventė „Palangos stinta 2019“ Šventė „Palangos stinta 2019“ Šventė „Palangos stinta 2019“

В Паланге проходит "Праздник корюшки": одна корюшка стоит один евро (181)

В Паланге на "Празднике корюшки" ничего нового....

TOP новостей

Исследование цен на продукты: корзина товаров первой необходимости снова подорожала (24)

После того как в течение некоторого времени цены на...

Часть эмигрантов из Литвы, не дожидаясь закона о двойном гражданстве, отказывается от литовского гражданства (92)

Гинтаре (имя редакции известно), которая уже 15 лет...

В Литве хотят ввести еще один обязательный экзамен (88)

Новый год – новые новости для выпускников....

Фотографии в фейсбуке взволновали родителей: после массовых жалоб ситуацию оценил и директор (10)

На минувшей неделе в редакцию издания Žemaitis поступила...

Ночью синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь

В ночь на понедельник в большинстве районов Литвы...