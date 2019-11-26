Ночью не будет действовать контрольно-пропускной пункт Шальчининкай

Пересечение границы через этот КПП будет остановлено с 2 до 5 часов ночи, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

На этом пропускном пункте пройдет ремонт световодного кабеля, в это время не будут действовать каналы связи. По этой причине должностные лица не смогут выполнять процедуры проверки и будет остановлено движение на этом участке литовско-белорусской границы.

По данным СОГГЛ, за сутки в обе стороны на Шальчининкском КПП границу пересекают около 3000 лиц и около 200 транспортных средств.