Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в ночь на 5 октября ожидается сильный ветер. Согласно прогнозам, порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, а на взморье – до 25 /с.
"Позаботьтесь о своей жизни и безопасности имущества, предупредите об опасности других", – сказано в сообщении.
Дежурный синоптик Литовской гидрометеорологической службы Юдита Люкайтите-Кукене сказала DELFI, что сильный ветер, который ночью разгуляется в Жемайтии в четверг днем достигнет столицы.
"Ближайшей ночью сильный ветер ожидается в Клайпеде и на всей территории Жемайтии. Днем ветер там немного успокоится, но по-прежнему день будет ветреным. Сильный ветер направится в сторону столицы. По нынешним прогнозам, в окрестностях Вильнюса сильный ветер ожидается в четверг в обед, а после 15 ч. немного ослабеет", – сказала синоптик.
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