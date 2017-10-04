Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в ночь на 5 октября ожидается сильный ветер. Согласно прогнозам, порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, а на взморье – до 25 /с.

"Позаботьтесь о своей жизни и безопасности имущества, предупредите об опасности других", – сказано в сообщении.

Дежурный синоптик Литовской гидрометеорологической службы Юдита Люкайтите-Кукене сказала DELFI, что сильный ветер, который ночью разгуляется в Жемайтии в четверг днем достигнет столицы.

"Ближайшей ночью сильный ветер ожидается в Клайпеде и на всей территории Жемайтии. Днем ветер там немного успокоится, но по-прежнему день будет ветреным. Сильный ветер направится в сторону столицы. По нынешним прогнозам, в окрестностях Вильнюса сильный ветер ожидается в четверг в обед, а после 15 ч. немного ослабеет", – сказала синоптик.