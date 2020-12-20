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В воскресенье вечером в Литве дорожное покрытие государственного значения в основном сухое, местами есть мокрые участки дороги. Дорожная обстановка в некоторых районах усугубляется туманом, видимость местами достигает 300 метров, сообщает Дирекция автомобильных дорог Литвы.
Ночью дорожные условия станут хуже из-за тумана
© DELFI / Andrius Ufartas

Ночью значительных осадков не ожидается. Где-то будет туманно, гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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