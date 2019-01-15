Видео было размещено в фейсбуке. На нем Масюлис говорит молодым людям: "Будет больше травы, света, любви и feeling'a".

Правда, съемку довольно быстро прервала женщина, с которой находился Масюлис.

Этим видео поделился журналист Андрюс Тапинас и прокомментировал его:

"Сэмюэл Беккет ждал Годо, Элигиюс Масюлис в пятницу ночью в Клайпеде ждал чувств.

P.S. Должно быть хорошее ощущение у политика, когда тебя готового снимают на видео на улице, а ты несешь ахинею и знаешь, что хуже уже не будет".

Порталу tv3.lt Масюлис сказал, что на видео он трезвый:

"Я там не пьян, потом я мог пойти в кафе. Но я точно не пьян. Ладно я - кандидат в мэры Клайпеды, но на видео попали и другие люди. Я не знаю, как в данном случае с вопросом защиты персональных данных".

Политик также сказал, что не считает, что это видео помешает ему на выборах в мэры.

Позже Масюлис распространил ответ Тапинасу:

"Уважаемый Андрюс, слава Человечеству за то, что оно изобрело колесо. И зеркало. Оно показывает все ясно – или падший ангел, или возносящийся демон. Я даже не сомневаюсь в том, что вы там видите. Журналисту стоит и в другие зеркала посмотреть на себя. Для журналиста все зеркала одинаковые. Должны быть... К сожалению. Tape in... Что, где, почему?".

Бывший глава либералов Элигиюс Масюлис, который является обвиняемым в деле о политической коррупции (дело MG Baltic), сообщил, что будет участвовать в выборах мэра Клайпеды.

12 мая 2016 года Служба спецрасследований объявила, что Масюлис взял у глав концерн MG Baltic взятку в размере 100 000 евро.

"3 марта состоятся муниципальные выборы и выборы мэров, делая этот шаг я чувствую силы в истории моего дела, я не сделал того, в чем меня обвиняют", – сказал Масюлис.

На вопрос, что будет, если его выберут в мэры, а суд признает его виновным, он ответил, что не считает, что суд так быстро закончится.