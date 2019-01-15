Видео было размещено в фейсбуке. На нем Масюлис говорит молодым людям: "Будет больше травы, света, любви и feeling'a".
Правда, съемку довольно быстро прервала женщина, с которой находился Масюлис.
Этим видео поделился журналист Андрюс Тапинас и прокомментировал его:
"Сэмюэл Беккет ждал Годо, Элигиюс Масюлис в пятницу ночью в Клайпеде ждал чувств.
P.S. Должно быть хорошее ощущение у политика, когда тебя готового снимают на видео на улице, а ты несешь ахинею и знаешь, что хуже уже не будет".
Порталу tv3.lt Масюлис сказал, что на видео он трезвый:
"Я там не пьян, потом я мог пойти в кафе. Но я точно не пьян. Ладно я - кандидат в мэры Клайпеды, но на видео попали и другие люди. Я не знаю, как в данном случае с вопросом защиты персональных данных".
Политик также сказал, что не считает, что это видео помешает ему на выборах в мэры.
Позже Масюлис распространил ответ Тапинасу:
"Уважаемый Андрюс, слава Человечеству за то, что оно изобрело колесо. И зеркало. Оно показывает все ясно – или падший ангел, или возносящийся демон. Я даже не сомневаюсь в том, что вы там видите. Журналисту стоит и в другие зеркала посмотреть на себя. Для журналиста все зеркала одинаковые. Должны быть... К сожалению. Tape in... Что, где, почему?".
Бывший глава либералов Элигиюс Масюлис, который является обвиняемым в деле о политической коррупции (дело MG Baltic), сообщил, что будет участвовать в выборах мэра Клайпеды.
12 мая 2016 года Служба спецрасследований объявила, что Масюлис взял у глав концерн MG Baltic взятку в размере 100 000 евро.
"3 марта состоятся муниципальные выборы и выборы мэров, делая этот шаг я чувствую силы в истории моего дела, я не сделал того, в чем меня обвиняют", – сказал Масюлис.
На вопрос, что будет, если его выберут в мэры, а суд признает его виновным, он ответил, что не считает, что суд так быстро закончится.
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