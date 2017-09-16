Около полуночи на ул. Гележинё Вилко один за другим на высокой скорости неслись автомобили. BMW ехал со скоростью 93 километра в час, Land Rover – 98 км/ч, Honda – 96 км/ч, Volvo – 104 км/ч, а рекорд поставил молодая водитель Audi, достигшая 113 км/ч.

Примерно в час ночи на перекрестке ул. Пилимо и Клайпедос гражданин Армении стал защищать водителя, который его вез, объяснял сотрудникам, как надо, и какая неприятная Литва с ее законами. Водитель предъявил водительское удостоверение, выданное в Армении, но еще в 2014 г. он декларировал место жительства в Литве. В таком случае необходимо иметь литовское водительское удостоверение, но водитель не пересдал экзамен, чтобы его получить. С водителем ехали два пассажира. Один из их разозлился, когда узнал, что удостоверение не подходит.

«Он только вчера приехал в Литву, мы ехали через Беларусь, пересекли границу с Литвой, армянские права действительны везде, а вот в Литве – нет. Абсурд. Я выиграл четыре суда, полиция тоже составила протокол. Выиграл четыре, выиграем и пятый. Это ведь правовое государство, нельзя так ненавидеть туристов», - возмущался пассажир.

Сотрудников полиции испугалась женщина. Ехавший по ул. Клайпедос автомобиль BMW неожиданно остановился, и полицейские увидели, что местами поменялись водитель и пассажир. Полиция остановила автомобиль. Юноша за рулем был трезв, его документы были в порядке. Полицейские выяснили, чего испугалась девушка – она выпила. В ее крови было незначительное количество алкоголя – 0,24 промилле.

Еще одна женщина, водитель Mercedes Benz, не подумала, что в нетрезвом виде садиться за руль нельзя. У нее установлено опьянение 0,52 промилле. Женщине стало стыдно, она пыталась скрыть лицо от фотографов.

Сотрудники полиции напоминают, что рейды проходят по всей Литве, но заранее не сообщается, где и когда.