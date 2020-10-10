Ночной рейд в Вильнюсе: пьяные иностранцы и любители скорости

До полуночи на улице Гележинё Вилко сотрудники полиции измеряли скорость машин. Десять водителей ехали со скоростью больше 100 км / ч., хотя порог скорости в этом месте составляет 60 км / ч. Двое из них не имеют права управлять автомобилем.

Рекордсмен - молодой человек, водитель BMW. Он проехал со скоростью 121 км / ч. Кроме того, он не имеет права управлять автомобилем. Второй "бесправник" - молодой водитель Mercedes (у него никогда не было водительских прав), который ехал со скоростью 106 км / ч. Mercedes не застрахован, без техосмотра.

После полуночи сотрудники полиции приступили к проверке на трезвость водителей. На улице Друёс все проверенные были трезвыми. Но затем сотрудники полиции выехали на улицу Пилимо. Здесь попались иностранцы.

Около 01.40 была остановлена Škoda Fabia с польскими номерами. Гражданин Латвии, проживающий в Польше, который управлял авто, "выдул" 1,47 промилле. Мужчине не понравилось, что его фотографировали и снимали на вдео, предлагал лучше фотографировать педофилов, потому что он ничего плохого не сделал, просто хорошо провел вечер.

В то же время на улицу Пилимо прибыл крайне самоуверенный водитель VW Golf. На глазах полиции водитель проехал под дорожный знак "Въезд запрещен" (движение по улице Пилимо в сторону вокзала возможно только для рейсового транспорта) и проехал два светофора с красным сигналом. Его сразу же догнал полицейский патруль. До того, как был остановлен, водитель VW Golf нарушил несколько других знаков, запрещающих въезд.

После остановки VW Golf выяснилось, что за рулем гражданин Эритреи (1979 г.р.), имеет временный вид на жительство в Литве. Вместе с ним ехал другой африканец.

Нетрезвый водитель утверждал, что не употребляет алкоголь, но алкотестер показал 2.15 промилле. Примерно через 15 минут повторной проверки алкотестер показал 2,14 промилле.

Автомобиль обозначен кленовым листом (водитель без 2-го стажа), но оказалось, что у иностранца нет водительских прав.

VW Golf доставлен на штрафстоянку полиции, а водитель заключен под стражу. Начато досудебное расследование.

Позже были остановлены еще двое иностранцев, но уровень алкоголя у них не превысили 0,4 промилле. Водитель BMW с эстонскими номерами "выдул" 0,15 пром. А иностранец, который ехал на скутере, сразу признался, что был в баре, и обеспокоенно спросил, не посадят ли его сейчас. Но он "выдул" всего 0,23 промилле, поэтому его отпустили без штрафа.