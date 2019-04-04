Ночной бар "терроризирует" жителей Старого города

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) неоднократно проводил в квартире жильцов замеры шума и установил, что допустимые нормы были нарушены. НЦОЗ рекомендовал администрации Вильнюсской мэрии ограничить работу уличной террасы бара, пока владельцы не предпримут эффективные меры для снижения шума.

В середине марта временный руководитель ЗАО Mariba, которой принадлежит бар Pataja, Нериюс Петрулис прислал мэрии письмо, в котором сказано, что предприняты меры по снижению шума.

"В сентябре 2018 года наша компания предприняла специальные меры для снижения шума, сделала ремонт, улучшила изоляцию (...), приобрела профессиональную технику для измерения шума, с помощью которой полиции можно доказать, что наша компания не нарушает нормы", – сказано в письме.

Однако жители по-прежнему жалуются – якобы ситуация не изменилась. Живущий рядом с баром Донатас Кулбис сказал, что самая большая проблема - терраса, на которой ночная жизнь не прекращается даже зимой. На террасе никакие действия по снижению шума не предпринимались.

"Ночная жизнь протекает на террасе, а не в баре. Люди шумят, играет музыка, рекой льется алкоголь, проходят вечеринки. А мы живем рядом, рядом наша спальня, трясутся и стены и окна. Представители бара рассказывают о том, что что-то предприняли для снижения шума, это внутри бара. Но здесь вопрос террасы. Там есть только крыша от дождя. Больше там ничего не оборудовали. Это видим и мы, это зафиксировали и наши приставы", – сказал Кулбис.

Председатель парламентского комитета по вопросу здравоохранения Аста Кубилене отметила, что с такой ситуацией мириться нельзя.

"Мы получили два письма в связи с баром Pataja, жители жалуются. Обратились в мэрию. Но в принципе, это очень плохо, что жители не могут жить спокойно. Мы слышали, что в Вильнюсе есть несколько таких мест, где дешево сдают в аренду помещения", – сказала Кубилене.

На заседании вильнюсского горсовета 20 марта обсуждался вопрос временного ограничения продажи алкоголя в баре Pataja. Два комитета мэрии выступали за ограничение продаж алкоголя, но решение не было принято, этот вопрос отложили.

Член горсовета Валдас Бенкунскас сказал, что проблему надо срочно решать.

"Надо что-то делать. Когда стоит шум, превышают допустимые нормы, мешают отдыху жителей. Там в баре идет ночная жизнь. Надо собрать информацию и решать", – сказал Бенкунскас.

Директор администрации мэрии Повилас Подярскис заверил, что вопрос бара Pataja не будет забыт и его будут обсуждать на следующем заседании горсовета.