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Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс в социальной сети упоминал об одном еще решении главы Минздрава Аурелиюса Вериги. Оно касается сокращения времени работы мобильных пунктов, однако выяснилось, что на деле закрывают 2 из 3 пунктов. Минздрав принял такое решение в ночь на субботу и указал, что такой порядок будет действовать только в воскресенье и понедельник. Причина - загруженность лабораторий.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

"С воскресенья администрации муниципалитетов должны обеспечить, чтобы в городе не больше 6 часов в день работал только один мобильный пункт", - об этом сообщается в постановлении Минздрава, принятом в пятницу поздно вечером.

Этот порядок будет действовать в воскресенье и в понедельник и только в Вильнюс и в Каунасе.

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"Чтобы сбалансировать количество взятых и проверенных образцов 5-6 апреля сокращается время работы мобильных пунктов", - указал Минздрав.

Поскольку взяли слишком большое количество образцов, и лаборатории в силу технологических проблем не справляются с накопленным запасом, необходимо проверить образцы, чтобы не истек их срок гордости.

В воскресенье и понедельник жители Каунаса и Вильнюса, которые плохо себя чувствуют, должны обращаться к семейным врачам. Кроме того, в этих городах открыты Температурные клиники.

Предполагают, что со вторника все мобильные пункты будут работать в прежнем режиме.

Шимашюс поделился в сети еще одним ночным решением Вериги.

"Положение у нас так быстро налаживается, что нам велели закрыть 2 из 3 пунктов, а время работы оставшегося сократить до 6 ч., это 36 образцов в день", – писал Шимашюс.

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