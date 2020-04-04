"С воскресенья администрации муниципалитетов должны обеспечить, чтобы в городе не больше 6 часов в день работал только один мобильный пункт", - об этом сообщается в постановлении Минздрава, принятом в пятницу поздно вечером.
Этот порядок будет действовать в воскресенье и в понедельник и только в Вильнюс и в Каунасе.
"Чтобы сбалансировать количество взятых и проверенных образцов 5-6 апреля сокращается время работы мобильных пунктов", - указал Минздрав.
Поскольку взяли слишком большое количество образцов, и лаборатории в силу технологических проблем не справляются с накопленным запасом, необходимо проверить образцы, чтобы не истек их срок гордости.
В воскресенье и понедельник жители Каунаса и Вильнюса, которые плохо себя чувствуют, должны обращаться к семейным врачам. Кроме того, в этих городах открыты Температурные клиники.
Предполагают, что со вторника все мобильные пункты будут работать в прежнем режиме.
Шимашюс поделился в сети еще одним ночным решением Вериги.
"Положение у нас так быстро налаживается, что нам велели закрыть 2 из 3 пунктов, а время работы оставшегося сократить до 6 ч., это 36 образцов в день", – писал Шимашюс.
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