Ночь после выборов – глазами фотографов портала DELFI

26 мая в Литве президентом выбрали Гитанаса Науседу. Кроме того, состоялись выборы в Европаламент. От Литвы в ЕП будут работать 11 человек. Портал DELFI представляет мгновения, запечатленные своими фотографами.
Gitanas Nausėda su žmona Diana
© DELFI / Kiril Čachovskij

DELFI напоминает, что 65,86% избирателей проголосовали за Гитанаса Науседу, на счету Ингриды Шимоните 32,86% голосов.

Сразу после полуночи Главизбирком Литвы сообщил и результаты выборов в Европарламент. А вслед за этим стало известно, кто из избранников поедет в Брюссель.

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В ЕП поедут консерваторы Людас Мажилис, Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене, социал-демократы Вилия Блинкявичюте, Юозас Олекас, "крестьяне" Бронис Ропе и Шарунас Марчулёнис, "трудовик" Виктор Успасских, либерал Пятрас Ауштрявичюс, лидер общественного комитета "Поезд Аушры Малдейкене" - Малдейкене и лидер коалиции Блок Вальдемара Томашевского – Томашевский.

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