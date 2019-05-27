Ночь после выборов – глазами фотографов портала DELFI

DELFI напоминает, что 65,86% избирателей проголосовали за Гитанаса Науседу, на счету Ингриды Шимоните 32,86% голосов.
Сразу после полуночи Главизбирком Литвы сообщил и результаты выборов в Европарламент. А вслед за этим стало известно, кто из избранников поедет в Брюссель.
В ЕП поедут консерваторы Людас Мажилис, Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене, социал-демократы Вилия Блинкявичюте, Юозас Олекас, "крестьяне" Бронис Ропе и Шарунас Марчулёнис, "трудовик" Виктор Успасских, либерал Пятрас Ауштрявичюс, лидер общественного комитета "Поезд Аушры Малдейкене" - Малдейкене и лидер коалиции Блок Вальдемара Томашевского – Томашевский.
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