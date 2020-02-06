Никакого похищения ребенка в Вильнюсе не было: полиция закрыла дело

Генпрокуратура Литвы информирует, что решение было принято после "тщательного рассмотрения и оценки все полученных в ходе расследования данных". Выяснилось, что никакого преступления не было.

"После оценки данных констатируем, что малолетние свидетели безо всяких реальных оснований 15 января этого года ввели взрослого человека, который позвонил по номеру 112 и сообщил о преступлении, в заблуждение, сообщив о похищении девочки", – сказано в сообщении прокуратуры.