Никакого похищения ребенка в Вильнюсе не было: полиция закрыла дело

Генпрокуратура Литвы информирует, что решение было принято после "тщательного рассмотрения и оценки все полученных в ходе расследования данных". Выяснилось, что никакого преступления не было.
"После оценки данных констатируем, что малолетние свидетели безо всяких реальных оснований 15 января этого года ввели взрослого человека, который позвонил по номеру 112 и сообщил о преступлении, в заблуждение, сообщив о похищении девочки", – сказано в сообщении прокуратуры.
TOP новостей
Американский портал составил рейтинг лидирующих по числу убийств городов Европы: 3 первых - в Литве правительство требует объяснений (81)
Популярный американский портал Foxnews, который, правда,...
Советник президента Литвы о трудоустройстве жены Сквернялиса: есть вопросы (12)
Старший советник президента Литвы Гинатаса Науседы...
Скандал в литовском изоляторе для несовершеннолетних: с детьми был закрыт педофил (2)
В каунасском СИЗО-колонии для несовершеннолетних...
Глава МИД Литвы: даже если БелАЭС начнет работать, будем требовать ее закрытия (10)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Сенат оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте (15)
Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по всем...