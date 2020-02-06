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Прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры прекратили расследование в связи с подозрениями в похищении девочки. Эти подозрения не подтвердились, поэтому дело было закрыто.
Никакого похищения ребенка в Вильнюсе не было: полиция закрыла дело
© DELFI / Andrius Ufartas

Генпрокуратура Литвы информирует, что решение было принято после "тщательного рассмотрения и оценки все полученных в ходе расследования данных". Выяснилось, что никакого преступления не было.

"После оценки данных констатируем, что малолетние свидетели безо всяких реальных оснований 15 января этого года ввели взрослого человека, который позвонил по номеру 112 и сообщил о преступлении, в заблуждение, сообщив о похищении девочки", – сказано в сообщении прокуратуры.

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